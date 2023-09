Tecno lanse Spark 10 Pro Moon Explorer edisyon pou selebre misyon Chandrayan-3 peyi Zend

Tecno, yon mak smartphone popilè, dènyèman te lanse yon vèsyon espesyal nan smartphone Spark 10 Pro yo nan peyi Zend. Yo rele "Moon Explorer Edition", aparèy inik sa a fèt pou selebre misyon Chandrayan-3 Moon ki gen siksè nan peyi Zend. Ann pran yon gade pi pre nan karakteristik enteresan nouvo smartphone sa a.

Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition a gen yon konsepsyon dous ak modèn. Retounen vè li yo, ak yon fini lis tankou sab, ba li yon gade ak santi prim. Dèyè telefòn nan divize an de seksyon, ak pati anlè an blan ak rès la an nwa. Gen bann dyagonal sou seksyon nwa a, ajoute yon touche nan distenksyon nan konsepsyon an jeneral. Kontrèman ak kèk lòt telefòn, edisyon sa a pa gen yon boul kamera kole deyò. Li prezante yon fòm kare ak yon eskanè anprent sou bò a.

An tèm de espesifikasyon, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer edisyon an gen yon ekspozisyon FHD + 6.1-pous ak yon to rafrechisman lis 90Hz. Dekoupaj twou pwenson ki aliye santralman an gen yon kamera devan 32MP pou pran selfie sansasyonèl. Sou dèyè a, gen yon Capteur prensipal 50MP, akonpaye pa yon lantiy AI, pou pran imaj kalite siperyè. Anba kapo a, smartphone la mache ak solid Helio G88 SoC a, ki bay pèfòmans pwisan. Li vini ak 8GB RAM ak 128GB memwa entèn, ki ofri ase kapasite depo. Aparèy la gen tou yon gwo batri 5,000mAh, ki sipòte chaj rapid 18W.

Si w enterese nan Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer edisyon an, ou ka pre-kòmann li apati 7 septanm 2023. Dat lage ofisyèl la fikse pou 15 septanm 2023. Telefòn lan gen yon pri Rs.11,999, sa ki fè li. yon opsyon atire pou amater smartphone.

Smartphone edisyon espesyal Tecno sa a se yon bon fason pou komemore misyon Lalin ki gen siksè nan peyi Zend. Avèk konsepsyon élégance li yo ak karakteristik enpresyonan, li pwomèt bay yon eksperyans itilizatè délisyeu. Kit ou se yon fanatik eksplorasyon espas oswa tou senpleman bezwen yon nouvo smartphone, Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer edisyon definitivman vo konsidere.

– [1] Definisyon: Helio G88 SoC refere a System-on-a-Chip ki itilize nan Tecno Spark 10 Pro Moon Explorer Edition. Li se yon processeur pwisan ki fèt pou smartphones.