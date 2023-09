Evie Networks elaji patenarya ak Dan Murphy a pou enstale plis estasyon rechaj EV

By

Evie Networks, yon konpayi ki espesyalize nan chajè EV piblik, te anonse yon patenarya pwolonje ak Dan Murphy's pou enstale estasyon rechaj adisyonèl nan lokal magazen yo. Deja, senk estasyon rechaj yo te enstale nan magazen Dan Murphy yo atravè Ostrali, ak yon sizyèm estasyon te planifye pou Broadmeadows, Victoria.

Patenarya sa a se yon etap pozitif nan direksyon pou amelyore aksè nan enfrastrikti chaje machin elektrik. Lè yo agrandi rezo estasyon rechaj yo nan magazen Dan Murphy yo, plis pwopriyetè EV pral gen aksè pratik nan enstalasyon rechaj yo pandan y ap fè makèt oswa fè komisyon. Li adapte tou ak demann k ap grandi pou opsyon transpò dirab.

Twitter swadizan Shadowbans New York Times, yon gwo piblisite

Nan yon mouvman etone, Twitter, kounye a ke yo rekonèt kòm X, te rapòte lonbraj New York Times, anpeche itilizatè yo wè tweets ki gen rapò ak kontni jounal la. Aksyon sa a se patikilyèman ironik paske New York Times se youn nan pi gwo piblisite X yo e li te fè kanpay pwomosyon pou sit espò li a, The Athletic.

Angajman sou tweet ki konekte ak sitwèb The New York Times te diminye anpil nan fen jiyè e li kontinye ap bese pandan tout mwa Out. N bès sa a te obsève lè w konpare angajman ak tweets ki soti nan lòt gwo sèvis nouvèl tankou BBC, CNN, Politico, Wall Street Journal, ak Washington Post. Pandan menm peryòd la, angajman ak pòs ki soti nan sit sa yo nouvèl konpetisyon swa leve oswa rete konsistan.

Meta (ansyen Facebook) Sipoze devlope yon modèl AI avanse pou fè konpetisyon ak OpenAI

Meta swadizan ap konstwi yon modèl AI avanse ki vize matche ak efikasite modèl lang popilè OpenAI a, GPT-4. Zouti AI sa a pral jenere tèks ak analiz ki vize pou biznis yo. Objektif dèyè efò sa a se fè konpetisyon ak foul nouvo modèl AI k ap antre nan mache a. Pou akonpli sa a, Meta se rapòte ap chèche jwenn chips Nvidia avanse.

Modèl AI ke Meta devlope a pral ede biznis yo nan plizyè fason, tankou jenere tèks sofistike, fè analiz konplèks, ak pwodwi plis pwodiksyon. Lè Meta ofri sèvis sa yo, Meta gen entansyon etabli yon avantaj konpetitif nan mache AI ​​a.

Achiv Entènèt yo fè apèl kont Ebook Bibliyotèk Pwosè Pèt

Achiv Entènèt la te anonse entansyon li pou fè apèl kont yon pèt ki sot pase nan yon dosye copyright konsènan bibliyotèk ebook li a. Apre yon règleman, Achiv la te deja limite aksè a kèk nan liv li yo. Desizyon orijinal la te detèmine ke analiz liv Achiv la pa t tonbe anba lwa sou itilizasyon jis nan Etazini. Kontinwe, sit entènèt la te oblije mete restriksyon sou aksè piblik nan liv ki disponib nan komès ki pwoteje pa copyright.

Desizyon Achiv Entènèt la pou fè apèl souliye angajman yo genyen pou prezève aksè a konesans ak literati, pandan y ap tou adrese enkyetid yo soulve pa moun ki gen copyright. Ka sa a mete aksan sou defi ak deba kontinyèl ki antoure bibliyotèk dijital ak itilizasyon san patipri nan epòk dijital la.

Egzoplanèt potansyèlman abitab, K2-18b, Idantifye pa James Webb Space Telescope

Teleskòp Espas James Webb idantifye K2-18b, yon ègzoplanèt ki gen potansyèl pou abitabilite ak rechèch pou lavi ekstraterès. Dekouvri nan 2015, yo kwè K2-18b gen yon oseyan dlo likid sou sifas li epi li ka genyen metàn, gaz kabonik, ak sulfid dimethyl. Ègzoplanèt sa a siyifikativman pi gwo pase Latè, li mezire 8.6 fwa gwosè li, epi li prezante yon opòtinite inik pou eksplorasyon syantifik nan galaksi nou an.

Pandan n ap kontinye dekouvri ègzoplanèt ki gen karakteristik ki sanble ak pwòp planèt nou an, rechèch la pou lavi pi lwen pase Latè vin de pli zan pli kaptivan. K2-18b ofri yon aperçu kaptivan nan posibilite pou monn abitab pi lwen pase sistèm solè nou an.

Sous:

– Evie Networks pwolonje patenarya ak Dan Murphy a (sous pa bay)

– Twitter Shadowbans New York Times (sous pa bay)

- Yo rapòte ke Meta ap devlope modèl avanse AI (sous: The Wall Street Journal)

– Achiv Entènèt yo fè apèl kont ebook bibliyotèk pèt pwosè (sous: The Verge)

– Teleskòp Espas James Webb Idantifye yon ègzoplanèt ki kapab abitab (sous: CNET)