Baldur's Gate 3 vin enpresyonan pò PS5, dapre Digital Foundry

Lage sou PlayStation 5 semèn sa a, Baldur's Gate 3 te resevwa lwanj pou pò enpresyonan li nan men ekspè teknoloji nan Digital Foundry. Larian Studios te di Dungeons & Dragons-tematik jwèt wòl yo kouri nan yon nivo ekivalan a vèsyon an PC sou anviwònman ultra.

Yon karakteristik remakab nan vèsyon an PS5 se kapasite nan aktive mòd pèfòmans sou oswa koupe. Nan tou de mòd, jwèt la kenbe yon rezolisyon 1440p. Mòd pèfòmans vize pou yon lis 60 ankadreman pou chak segonn, ki, dapre Digital Foundry, se sitou reyalize. Sepandan, vil Baldur's Gate tèt li lakòz kèk pwoblèm pèfòmans, ak yon pousantaj ankadreman ki desann pi ba pase 30fps nan sèten zòn.

Mòd bon jan kalite a, nan lòt men an, fèmen pousantaj ankadreman an nan 30fps. Digital Foundry rapòte ke li frape sib sa a toujou, eksepte nan Lwa 3 kote pousantaj ankadreman an desann nan mitan-a-ba 20s yo. Sepandan, an jeneral, vèsyon an PS5 bay yon pèfòmans relativman ki estab.

Lè li rive fann-ekran multijoueurs, gen kèk rediksyon aparan an tèm de pèfòmans. Men, jwèt la kenbe yon 30fps ki estab, eksepte nan Lwa 3 kote pousantaj ankadreman an desann nan 20s yo ki ba.

Anplis de sa, pandan ke Baldur's Gate 3 pa sipòte kounye a crossplay, Larian te konfime ke li se sou plan yo. Estidyo a ap travay aktivman sou repare ensèk ak pwoblèm pèfòmans depi lage jwèt la, ak objektif pou evantyèlman pèmèt jwe ko-op sou platfòm PC ak PS5.

An jeneral, Baldur's Gate 3 te fè lwanj kòm yon "moman bòn tè nan genre a" pa IGN. Jwèt la bay yon eksperyans RPG rich, taktik ak yon istwa ki byen ekri, karaktè konplèks, ak chwa ki gen sans pou jwè yo fè. Pwopriyetè PlayStation 5 ka jwenn aksè nan yon solisyon konplè ak lòt resous pou amelyore eksperyans jeu yo.

