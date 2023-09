Gen rimè sou Nintendo Switch 2 pou l prezante amelyore pèfòmans ak redui tan chaj

Rimè sou Nintendo Switch 2 trè antisipe yo kontinye ap sikile, ak nouvo detay ki parèt sou pèfòmans ak karakteristik li yo. Sous serye yo te deklare ke konsole a te gen yon sekrè ki montre nan Gamescom nan mwa Out, e kounye a, yon twazyèm sous te konfime reklamasyon sa yo e li te ajoute plis enfòmasyon.

Dapre rapò ki soti nan Eurogamer ak VGC, switch 2 a gen rimè kouri "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" nan yon pousantaj ankadreman ki pi wo ak rezolisyon, ki son pwomèt pou fanatik nan jwèt la popilè. Nate The Hate, yon inisye Nintendo ki te deja serye, te sipòte reklamasyon sa yo tou e li te revele plis detay li te tande sou konsole a.

Yon amelyorasyon remakab mansyone pa Nate The Hate se rediksyon enpòtan nan tan chaj. Li deklare ke nouvo pyès ki nan konpitè pèmèt pou chaj prèske enstantane pou jwèt, patikilyèman lè demaraj soti nan meni prensipal la. Sa a se yon gwo amelyorasyon konpare ak switch orijinal la, ki te gen tan chaj nan anviwon 30 segonn.

An tèm de pèfòmans, Nate The Hate reklamasyon ke "Breath of the Wild" te kouri nan 60 ankadreman pou chak segonn nan yon rezolisyon 4K sou switch la 2. Li te mansyone tou ke konsole a gen kapasite avanse ray-tracing, menm jan ak sa PlayStation la. 5 ak Xbox Seri X / S ka reyalize. Sepandan, li klarifye ke pouvwa anvan tout koreksyon Switch 2 a espere pi ba pase Xbox Seri S la.

Pou konpanse pou sa, Switch 2 a ka itilize nouvo teknoloji ki rele DLSS (deep learning super sampling), ki ka simulation rezolisyon 4K sou aparèy ki pi ba. Sa a ta ka bay yon eksperyans vizyèl konparab ak natif natal 4K pandan w ap kenbe efikasite pèfòmans.

Pandan ke gen toujou ensètitid konsènan konpatibilite bak Switch 2 a ak dat ofisyèl revele / lansman, Nate The Hate sijere ke pwochen Nintendo Direct la pral emisyon nan apeprè twa jou, pètèt sou 14 septanm. Li enpòtan sonje ke Nintendo Directs anjeneral pran plas sou Jedi.

An konklizyon, karakteristik rimè sou Nintendo Switch 2 yo endike pèfòmans amelyore, tan chaj redwi, ak itilizasyon potansyèl teknoloji DLSS. Fanatik yo ap tann plis mizajou soti nan Nintendo konsènan konsole sa a trè antisipe.

