Aksyon yo louvri pi ba kòm envestisè ap tann evènman Apple ak done enflasyon

Aksyon yo te louvri pi ba nan Wall Street nan Madi kòm envestisè yo t ap tann evènman otòn Apple la trè antisipe ak konte desann nan rapò done kle enflasyon Mèkredi a. Nasdaq Composite te dirije retrè a, desann sou 0.3% akòz yon gout nan aksyon Oracle apre manifakti lojisyèl an te afiche ralanti kwasans lavant nwaj yo. S&P 500 la tonbe sou 0.2%, pandan y ap Dow Jones Industrial Average glise sou 0.1%.

Aksyon teknoloji, espesyalman Apple, pral pran sant etap nan Madi kòm konpayi an espere lanse iPhone 15 la nan evènman otòn trè antisipe li yo. Anplis de sa, antisipasyon ap devlope pou sukse IPO Arm la. Lis designer chip la rapòte jiska 10 fwa oversubscribed, ak liv lòd la fikse pou fèmen bonè Madi apremidi.

Ogmantasyon pri lwil oliv te ogmante tou enkyetid konsènan rezistans enflasyon an nan efò Rezèv Federal la ap fè pou refwadi presyon. WTI bit ak Brent avni te monte nan komès tou pre nèf mwa segondè byen bonè Madi apre done OPEC te revele yon defisi ekipman pou plis pase 3 milyon barik yon jou pwochen trimès.

Envestisè yo ap konsantre sou done enpòtan Mèkredi sou enflasyon konsomatè ameriken an, ap veye siy yon ralentissement nan depans yo. Piblikasyon rapò lavant an detay Jedi a pral bay plis enfòmasyon sou rezistans fanmi yo.

Done ekonomik kap vini yo pral evalye pou potansyèl li yo enfliyanse Rezèv Federal la nan reyinyon septanm li yo. Envestisè yo ap konsidere si plis ogmantasyon pousantaj enterè yo rete sou tab la epi si yo te pri nan mache dechanj la.

An jeneral, patisipan yo mache dechanj yo ap tann evènman Apple la, analize done enflasyon yo, epi konsidere enpak potansyèl desizyon Rezèv Federal la sou to enterè nan lavni sou mache a.

