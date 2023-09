Aksyon Oracle tonbe apre rapò sou revni fèb Q2

By

Aksyon Oracle Corporation te tonbe 10% anvan klòch ouvèti apre piblikasyon dezyèm rapò finansye trimès fiskal li yo. Konpayi lojisyèl an rapòte salè ajiste nan $ 1.19 pou chak aksyon, yon ti kras bat atant analis yo nan $ 1.15 pou chak aksyon. Sepandan, revni te vini nan $ 12.45 milya dola, tonbe kout nan espere $ 12.47 milya dola.

WestRock avanse ak fizyon kòm Smurfit Kappa pataje koule

Konpayi papye ak anbalaj WestRock te wè yon ogmantasyon 6% nan aksyon li yo anvan klòch la apre li te anonse plan li yo pou rantre ak konpayi ki baze nan Dublin Smurfit Kappa. Kontrèman, aksyon Smurfit Kappa te tonbe plis pase 8% an repons a nouvèl la.

Apple Stock ap monte devan evènman lansman iPhone

Aksyon Apple la te fè eksperyans yon ti ogmantasyon anvan klòch ki mennen nan evènman an trè antisipe lansman iPhone a. Evènman an, ki te pwograme pou 1 pm ET, te jenere bri ak eksitasyon pami amater teknoloji ak envestisè yo sanble.

Bank of America Amelyore Cintas Stock

Cintas te wè yon ogmantasyon 1% nan komès premarket apre li te resevwa yon amelyorasyon evalyasyon achte nan men Bank of America. Amelyorasyon sa a vini kòm chans pou yon senaryo ekonomik aterisaj mou ogmante, mete aksan sou pespektiv pozitif pou stock la.

Magazen jeneral Casey yo depase atant salè yo

Yo Vann an Detay Stock Casey's General Stores te fè eksperyans yon ogmantasyon 4% nan komès anvan mache apre yo te depase atant salè yo pou dènye trimès la. Konpayi an rapòte salè $ 4.52 pou chak aksyon, ki depase $ 3.36 pou chak aksyon. Pandan ke revni yon ti kras tonbe kout nan atant, envestisè yo te toujou ankouraje pa rapò a salè pozitif.

Geron resevwa amelyorasyon nan men Goldman Sachs

Geron, yon konpayi tretman kansè nan san, te wè yon ogmantasyon 5% nan stock li anvan klòch la apre li te resevwa yon amelyorasyon evalyasyon achte nan men Goldman Sachs. Amelyorasyon an te vini anvan lansman dwòg Geron an 2024, ki gen potansyèl pou mennen yon kwasans enpòtan nan aksyon konpayi an, ak analis yo prevwa yon ogmantasyon potansyèl ki rive jiska 70%.

