Dow Jones Endistriyèl Mwayèn ap monte kòm Tesla ak Qualcomm Soar

Dow Jones Endistriyèl Mwayèn te ogmante pa 0.3% oswa 88 pwen, pandan y ap Nasdaq la te monte pa 1.2% ak S & P 500 te ogmante pa 0.7%. Tesla te fè eksperyans yon ogmantasyon siyifikatif, ak stock li yo ap monte plis pase 10% apre Morgan Stanley te amelyore konpayi an ki twò gwo soti nan equalweight. Amelyorasyon an te baze sou enpak potansyèl de supercomputer Tesla a, Dojo, ki ka trete done ki soti nan machin li yo pou fòme modèl AI pou machin oto-kondwi. Analis Morgan Stanley predi ke Dojo ta ka ajoute jiska $ 500 milya dola nan valè antrepriz Tesla a nan kondwi pi vit adopsyon "robotaxis" ak sèvis rezo.

Chipmaker Qualcomm tou te fè byen, wè yon ogmantasyon 4% nan pri stock li yo. Sa a te vini apre li te elaji kontra li a pou bay Apple modèm 5G pou iPhone li yo jiska 2025. Distribisyon an nan kontra a se estratejik, kòm Apple espere revele nouvo iPhone 15 la nan yon evènman lansman k ap vini an. Wedbush estime ke yon ka nan 1.2 milya dola Apple enstale baz pa amelyore iPhone yo nan kat ane, prezante yon opòtinite pou Apple ogmante pri pou iPhone 15 Pro ak Max modèl yo.

Disney ak Charter Communications te rezoud yon diskisyon sou frè kab, sa ki te pèmèt kliyan kab Charter yo jwenn aksè nan plizyè chanèl Disney posede yon lòt fwa ankò. Akò a tou bay kèk kliyan Spectrum aksè nan aplikasyon anons Disney + ak ESPN +. Devlopman pozitif sa a te ranfòse santiman envestisè yo nan aksyon medya tankou Fox Corp Class A, Paramount, ak Warner Bros Discovery Inc.

Nan lòt nouvèl, JM Smucker te fè yon kontra pou achte Hostess Brands pou $ 34.25 pou chak aksyon, valè dènye a nan apeprè $ 5.6 milya dola. Menm si aksyon JM Smucker a te tonbe pa 6%, Otès te wè yon so 19% nan yon nouvo segondè 52 semèn. JM Smucker te parèt viktorye kont konpetisyon Jeneral Mills nan lagè òf pou Brands Otès.

An jeneral, mache dechanj la te wè mouvman pozitif ki te kondwi pa amelyorasyon, kontra enpòtan, rezoud diskisyon, ak lansman pwodwi estratejik.

Definisyon:

– Dow Jones Industrial Average: yon endèks mache dechanj ki mezire pèfòmans aksyon 30 gwo konpayi ki nan lis sou bous dechanj Ozetazini.

– S&P 500: yon endèks mache dechanj ki swiv pèfòmans 500 gwo konpayi ki nan lis sou bous dechanj Ozetazini.

– Nasdaq: yon endèks mache dechanj ki gen ladann apeprè 3,000 aksyon ki te fè kòmès sou echanj Nasdaq, ki konnen pou konpayi li yo ki konsantre sou teknoloji.

– Tesla: yon machin elektrik ak konpayi enèji pwòp.

– Qualcomm Incorporated: yon konpayi miltinasyonal semi-conducteurs ak ekipman telekominikasyon.

– Apple: yon konpayi teknoloji li te ye pou konsomatè elektwonik, lojisyèl, ak sèvis li yo.

– Disney: yon konglomera miltinasyonal amizman ak medya.

– Charter Communications: yon konpayi telekominikasyon ak medya mas.

– JM Smucker: yon konpayi manje ak bwason li te ye pou plizyè mak konsomatè li yo.

– Otès Brands: yon konpayi ki pwodui ti goute gato ak pwodwi kwit.

– General Mills: yon konpayi miltinasyonal manifakti manje.

Sous:

– Nòt kliyan Morgan Stanley

– Analiz Wedbush