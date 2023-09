Razorpay Akizisyon BillMe Digital Invoicing Startup

Razorpay, yon platfòm fintech dirijan, te akeri BillMe, yon demaraj faktur dijital ak angajman kliyan. Patenarya sa a gen pou objaktif pou pèmèt biznis yo angaje yo pi byen ak konsomatè final yo. Razorpay Managing Director ak ko-fondatè, Shashank Kumar, eksprime eksitasyon sou akizisyon an, ki deklare ke li pral ede offline mak Yo Vann an Detay grandi pi vit ak jwenn aksè nan solisyon peman omnicanal. Sa a se wityèm akizisyon Razorpay ak premye yo depi akizisyon Ezetap, yon konpayi peman dijital bout-a-fen, nan mwa Out 2022.

House of Brands Startup Neso Brands pran yon pati nan Le Petit Lunetier

Neso Brands, yon demaraj ki te sipòte pa Lenskart, te akeri yon poto nan Le Petit Lunetier, yon mak lunèt omnicanal ki baze nan Pari. Envestisman 4 milyon dola a pral itilize pou elaji prezans detay Le Petit Lunetier an Ewòp epi prezante mak la nan mache Lenskart yo nan pwovens Lazi ak Mwayen Oryan an. Bjorn Bergstrom ak Peyush Bansal, ko-fondatè Neso Brands ak CEO Lenskart Group, respektivman, pral rantre nan konsèy Le Petit Lunetier a.

1Bridge Akizisyon Byen Teknoloji nan eSamudaay

Platfòm teknoloji sosyal 1Bridge te akeri byen teknoloji eSamudaay, yon demaraj ki kreye rezo ecommerce lokal nan pi piti vil yo. Objektif akizisyon sa a se pote mikwo-antreprenè nan zòn riral yo sou yon platfòm entegre ak Open Network for Digital Commerce (ONDC). Ravinder Singh Mahori, ko-fondatè ak CTO eSamudaay, te pase nan 1Bridge kòm nouvo CTO. Anplis de sa, 1Bridge te resevwa yon finansman ekite 4 milyon roupi nan yon wonn pon nan men C4D Partners ak lòt envestisè.

Vertex Ventures Ranmase $541 Milyon nan Fon V

Vertex Ventures Azi Sidès ak End, yon konpayi kapital risk ki te sipòte pa Temasek, te ranmase $ 541 milyon dola nan senkyèm fon li yo. Fon an depase gwosè sib li a $450 milyon epi li se 80% pi gwo pase fon an te rasanble anvan an 2019. Vertex Ventures te gen siksè sòti nan konpayi tankou Grab, FirstCry, ak XpressBees. Nouvo fon an gen ladan yon anvlòp ko-envestisman devwe $50 milyon dola pou fè patenarya ak fon paran nan startups ki ap dirije yo.

Kale Ranmase $30 Milyon Pou Ogmante Sistèm Kominotè Kago yo

Kale, yon platfòm lojistik SaaS mondyal, te ranmase $ 30 milyon dola nan seri finansman B li yo. Finansman an pral itilize pou ogmante ak deplwaye Sistèm Kominotè Kago nouvo laj Kale nan Amerik di Nò ak Ewòp. Platfòm nan gen pou objaktif pou fasilite komès transfontyè san pwoblèm ak papye. Byen bonè, Kale te rasanble yon envestisman Seri A $5 milyon nan Inflexor Ventures nan 2021.

Brine Fi Ranmase $16.5 Milyon nan Seri A Finansman

Echanj kript desantralize Brine Fi te ranmase $ 16.5 milyon dola nan seri A finansman li yo. Finansman an te dirije pa Pantera Capital e li gen ladann patisipasyon Elevation Capital, Starkware, Spartan Group, ak lòt envestisè yo. Platfòm liv kòmand Brine Fi a trete volim $300 milyon dola chak mwa epi li klase pami 10 pi gwo DEX mondyal la.

Pee Safe Ranmase $3 Milyon nan Finansman

Mak ijyèn ak byennèt Pee Safe te ranmase $3 milyon nan yon wonn finansman ki te dirije pa Natco Pharma ak Rainmatter Health. Alkemi Growth Capital te patisipe tou nan wonn lan. Lajan yo pral itilize pou akselere efò ekspansyon konpayi an epi etabli tèt li kòm yon mak dirijan nan sektè byennèt entim.

Wogom Ranmase $1.9 Milyon nan Finansman

Wogom, yon platfòm ki baze sou nwaj pou ekosistèm distribisyon ak revandè, te ranmase $1.9 milyon nan finansman nan men biwo fanmi ki pa divilge ak envestisè zanj yo. Finansman an pral itilize pou ekspansyon mache, envestisman nan teknoloji, ak devlopman pwodwi.

Swiggy lanse Digital Learning Academy pou patnè restoran yo

Platfòm livrezon manje sou entènèt Swiggy te lanse yon akademi aprantisaj dijital ki rele Learning Station. Entegre nan aplikasyon patnè Swiggy la, Learning Station ofri yon varyete kou ki pwepare pou sipòte patnè restoran yo nan vwayaj kwasans yo. Kontni an konsantre sou itilizasyon zouti teknoloji, ogmante done pou kwasans biznis, ak metrize divès aspè nan operasyon restoran.

Qure.ai resevwa otorizasyon FDA pou solisyon radyografi nan pwatrin AI-pèmèt

Qure.ai, yon konpayi AI swen sante, te resevwa otorizasyon FDA pou solisyon radyografi pwatrin AI-pèmèt li yo, qXR. Solisyon an kapab kounye a triye nemotoraks ak efizyon pleural, ki se rezilta kritik nan sal ijans ak inite swen entansif. Otorizasyon FDA a ajoute nan dosye ki deja egziste Qure.ai nan pwodwi FDA-cleared.

Sous:

– Razorpay achte BillMe demaraj faktur dijital

- Neso Brands ki te sipòte Lenskart te achte yon pati nan mak lunèt ki baze nan Pari Petit Lunetier nan yon kontra $4 milyon.

– 1Bridge achte byen teknoloji eSamudaay

– Vertex Ventures ranmase $ 541 milyon dola nan Fon V pou sipòte startup SEA ak peyi Zend ak yon konsantre sou biznis ki dirije fanm.

– Platfòm lojistik Global SaaS Kale ranmase 30 milyon dola pou ogmante Sistèm Kominotè Kago li yo

– Brine Fi sache $16.5 milyon nan Pantera Capital, Elevation Capital ak lòt moun

– Pee Safe rasanble $3 milyon dola ki te dirije pa Natco Pharma, Rainmatter Health

– Wogom ranmase $1.9 milyon dola nan yon nouvo wonn finansman

– Swiggy lanse yon akademi aprantisaj dijital pou patnè restoran

– Qure.ai resevwa otorizasyon 510(k) FDA pou solisyon radyografi pwatrin AI-pèmèt li.