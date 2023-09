Konprann Fizik Dèyè Viral Starfield Potato Clip la

By

Semèn pase a, yon videyo sou yon jwè Starfield ki te foure 20,000 pòmdetè nan kabin bato yo te tounen viral. Pandan ke odas yon fe sa te atire atansyon, pasyon reyèl la chita nan lefèt ke tout pòmdetè sa yo "gen fizik." Men, ki sa sa vle di pou yon bagay "gen fizik"? Poukisa moun yo tèlman sezi pa yon pil pòmdetè ki tonbe nan yon jwèt eksplorasyon espas?

Pou konprann fenomèn sa a, nou te rive jwenn plizyè devlopè jwèt pou insight. Nikita Luzhanskyi, yon devlopè Unreal Engine, eksplike kijan kolizyon ant objè yo kalkile nan jwèt yo. Esansyèlman, lè de objè fè kolizyon nan lavi reyèl, fizik antre nan jwèt. Sepandan, nan espas vityèl, òdinatè yo bezwen tan pou kalkile fizik pou chak objè ki enplike. Plis objè nan melanj la, plis kalkil yo bezwen, fè bagay sa yo pi konplèks.

Luzhanskyi tou te make ke jwèt yo opere nan yon pousantaj ankadreman sèten, tankou 60 ankadreman pou chak segonn (fps). Nan chak segonn, motè jwèt la trete done antre, aplike li nan mond jwèt la, kalkile entèraksyon objè, epi rann imaj la sou ekran an. Plis objè gen, se plis chèk motè a bezwen fè pou entèraksyon reyalis. Sepandan, depase limit siperyè pousantaj ankadreman an ka lakòz jwèt la ralanti, ki se endezirab pou jwè yo.

Kalkile mouvman objè nan yon jwèt enplike nan itilize algoritm miltip pou kalkile ti mouvman ant tik oswa entèval tan. Faktè tankou akselerasyon, vitès, ak kolizyon yo pran an konsiderasyon. Reyalize kolizyon reyalis ak dè santèn oswa dè milye de objè mande pou yon kòd efikas ak rapid.

Jeni clip pòmdetè Starfield la chita nan lefèt ke malgre gen 20,000 pòmdetè kolizyon youn ak lòt, etaj la, ak yon pòt k ap deplase, yo konpòte yo tankou pòmdetè aktyèl. Liam Tart, atis prensipal nan Unknown Worlds, eksplike ke byenke pòmdetè yo ka parèt toujou, yo aktyèlman similye fizik tout tan. Anjeneral, lè objè yo pi pre, kolizyon lakòz rebondi ak tranble, men pòmdetè yo nan clip la deplase dousman sèlman lè pòt la louvri. Jere simule 20,000 + pòmdetè san yon gout siyifikatif nan pousantaj ankadreman se yon feat enpresyonan.

Megan Fox, fondatè Glass Bottom Games, mete aksan sou defi potansyèl ki te kapab parèt nan simulation sa a. Li eksplike diferans ki genyen ant fizik CPU, ki kouri sou òdinatè a, ak fizik GPU, ki kouri sou kat grafik la. Pandan ke fizik GPU yo pi apwopriye pou simulation endepandan, fizik CPU yo pi bon pou simulation entèaktif ki enplike entèraksyon jwè yo. Lefèt ke simulation pòmdetè a te reyalize lè l sèvi avèk CPU fizik ajoute nan nati a tranble nan clip la.

An konklizyon, clip pòmdetè Starfield viral la montre sibtilite ki genyen nan simulation fizik nan jwèt yo. Nimewo a absoli nan pòmdetè ki enplike prezante yon defi an tèm de pouvwa enfòmatik ak optimize kòd. Lefèt ke pòmdetè yo te konpòte yo tankou pòmdetè reyèl malgre anviwònman vityèl yo se sa ki fè clip sa a vrèman tèt-mouche.

