Tan an mwayèn pou fini Starfield Main Quest

Dapre konbyen tan pou bat, jwè an mwayèn nan Starfield, dènye jwèt wòl nan Bethesda, pran anviwon 18 èdtan pou konplete demand prensipal la. Estimasyon sa a baze sou yon gwosè echantiyon modès 72 joueurs. Sepandan, li ta dwe remake ke nimewo sa yo ka pa totalman reprezantan, kòm jwè yo nan pisin sa a gen anpil chans yo dwe patikilyèman antouzyastik ak devwe, bay Starfield se toujou yon lage cho.

Anplis de sa, si jwè yo ta fini tou de demand prensipal la ak kèt segondè prensipal yo, li ta pran yo apeprè 49 èdtan. Estimasyon sa a sipoze ke jwè yo konplètman angaje nan eksplore tout aspè nan jwèt la.

Li enpòtan pou konsidere ke nimewo sa yo ka chanje kòm plis jwè pataje konsèy epi dekouvri kèt kache oswa sekrè nan jwèt la. Pandan kominote a reyini ansanm pou dekouvwi nouvo kontni, tan an mwayèn fini ka ogmante epi tan pou yon jwe "completionist" ka diminye.

Chèf piblikasyon Bethesda, Pete Hines, te pataje ke pou li pèsonèlman, li te pran anviwon 130 èdtan pou Starfield angaje l nèt. Sa a mete aksan sou pwofondè ak kontni richès nan jwèt la pi lwen pase jis demand prensipal la.

Pandan ke Starfield ka sanble abitye pou fanatik nan jwèt anvan Bethesda a tankou Fallout 4 oswa The Elder Scrolls, abitye sa a ka bay yon eksperyans konfòtab ak agreyab. Menm jan ak yon bòl farin avwàn cho, avanti nan mond ouvè Bethesda yo ofri yon sans de konfò ak abitye ke jwè yo souvan jwenn atiran.

An konklizyon, tan an mwayèn fini pou demand prensipal Starfield la estime a anviwon 18 èdtan. Sepandan, jwè yo ka espere yon eksperyans jeu pi long si yo vize pou konplete tou de demand prensipal la ak kèt segondè prensipal yo. Kòm plis jwè eksplore jwèt la epi pataje eksperyans yo, tan an mwayèn fini ka chanje. Malgre resanblans ak tit Bethesda anvan yo, Starfield pwomèt pou l ofri yon eksperyans inik ak enteresan pou jwè yo.

