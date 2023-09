Starfield depase Dosye jwè konkouran Skyrim a sou machin vapè

By

Starfield, jwèt espas trè antisipe Bethesda a, ap kontinye kraze rekò depi li lage. Koulye a, jwèt la te depase pik kantite jwè konkouran Skyrim a sou vapè, rive 330,723 jwè an menm tan an. Nimewo sa a depase rekò Skyrim te genyen 287,411 jwè konkouran te etabli an 2011.

Li se vo sonje ke figi sa yo baze sèlman sou jwè vapè, kòm Starfield disponib tou sou PC atravè Game Pass ak sou konsola Xbox. Chèf Xbox Phil Spencer te deja anonse ke Starfield te deja ranmase plis pase yon milyon jwè sou tout platfòm sou 7 septanm.

Pandan ke lansman Starfield a konsidere kòm pi gwo pase nenpòt jwèt Fallout jiska dat, li toujou tonbe kout nan nimewo jwè konkouran Fallout 4 te rive jwenn nan 2015. Fallout 4 te pik nan prèske 473,000 jwè konkouran pandan lage li. Sepandan, Starfield ap fè siyifikativman pi bon pase Fallout 76, ki te sèlman rive nan yon maksimòm de 32,982 jwè nan 2020.

Malgre li pa depase nimewo jwè yo konkouran nan lòt RPG popilè tankou Baldur's Gate 3, Starfield te reklame plas nan senkyèm pou jwèt la pi gwo sou machin vapè. Kounye a li chita dèyè PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Dota 2, ak Counter-Strike: Global Offensive.

Siksè Starfield depi lansman li montre nivo segondè nan antisipasyon ak enterè nan jwèt la. Pandan jwè yo kontinye ap eksplore imansite espas yo nan RPG Immersion sa a, li pral enteresan pou wè ki jan li priye an konparezon ak lòt tit popilè nan lavni.

Sous: Kòmantè devlopè yo, dosye SteamDB