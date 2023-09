Jwè kreye bato ki gen pouvwa nan Starfield

By

Yon jwè nan jwèt popilè Starfield te kreye sa ki ka bato ki pi plis pouvwa anpil posib. Redditor Solace_of_the_Thorns te dekouvri yon estrateji inik ki fè bato a nòmalman iminitè kont domaj frontal. Lè yo pwezante pwen mitan bato a anlè ak sou bò gòch bato aktyèl la, ke yo rekonèt kòm "L-Wing" la, bato lènmi yo pa kapab frape bato a dirèkteman.

Konsèp dèyè L-Zèl la se ke bato lènmi yo anjeneral vize pwen mitan bato ou a, ki kalkile pa entèseksyon de pwen ki pi lwen yo sou aks X, Y ak Z yo. Sepandan, lè w mete pwen mitan L-Wing la nan espas vid olye ke nan bato a, bato a vin ekstrèmman difisil pou frape.

Malgre ke vaksen ki pèdi ka toujou frape bato a, nenpòt ki vaksen sou sib yo pral manke akòz pwen mitan an konpanse. Sa vle di ke kòm jwè a vin pi pre lènmi an, presizyon lènmi an diminye, fè L-Zèl la trè avantaje nan dogfights.

Vizyèlman, L-Wing la se pa bato ki pi estetik, ak pati prensipal la nan bato a plen ak modil abita ak yon bra long, mens pwolonje soti nan yon bò, kreye yon fòm "L". Sepandan, konsepsyon bato a bay priyorite fonksyonalite sou aparans, sa ki pèmèt jwè a sòti san danje nan rankont ak pirat lènmi wo nivo.

Jwè ki enterese nan kreye pwòp bato yo nan Starfield ka konsilte gid bato Starfield IGN la pou jwenn konsèy ak estrateji itil.

An konklizyon, konsepsyon bato L-Wing nan Starfield te bay jwè yo yon fason entelijan ak efikas pou kreye yon bato ki depase pouvwa. Lè yo eksplwate mekanik jwèt la ak pwezante pwen mitan an deyò nan bato a, jwè yo ka reyalize tou pre-iminite nan domaj frontal, fè yo opozan tèribl nan konba.

