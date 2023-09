Spotify prezante 'Daylist' Playlist pèsonalize ki adapte ak atitid ou

By

Spotify ap kontinye amelyore koleksyon lis pèsonalize li yo ak entwodiksyon dènye karakteristik li yo, daylist. Playlist sa a ki toujou ap evolye fèt pou adapte yo ak atitid ou pandan tout jounen an, li ofri yon eksperyans koute inik ki adapte pou chak itilizatè.

Rantre nan ran yo nan Discovery Weekly, On Repeat, ak melanj genre, daylist se yon playlist kontinyèlman rafrechi ki vize pou founi "chak vèsyon ou." Playlist la mete ajou plizyè fwa pa jou, enkòpore nouvo tracks ak tit ki baze sou angajman istorik ou ak app Spotify la.

Pa egzanp, si ou konn koute mizik optimis ak kè kontan nan maten, daylist ka sijere yon playlist ki gen tit "chanm pop banger bonè maten." Ansanm ak subtitles orijinal sa yo, ou ka espere dekouvri nouvo tracks ak yon tit ajou chak fwa playlist la rafrechi.

Nouvo karakteristik sa a baze sou konpreyansyon Spotify sou metadata mizik, ki te pèmèt lansman Niche Mixes pi bonè ane sa a. Niche Mixes pèmèt itilizatè yo antre aktivite espesifik, vib, oswa estetik yo resevwa yon playlist Customized an retou. Avèk daylist, Spotify konbine "vibes" sa yo ak done itilizasyon Spotify ou pou kreye yon lis tout-an-yon sèl ki montre mizik ou pi pito pandan jounen an.

Playlist la mete ajou souvan, enkòpore "mizik nich ak mikwojèn yo" ou anjeneral kouran pandan moman espesifik nan jounen an ak semèn. Anplis de sa, grafik Daylist yo adapte pou reflete lè nan jounen an, tranzisyon soti nan yon koulè jòn klere nan maten an nan koulè solèy kouche nan aswè a ak yon nwa pi fonse pou tande byen ta nan mitan lannwit.

Anplis, daylist vini ak yon karakteristik pataje entegre ki fèt pou medya sosyal. Itilizatè yo ka fasilman pataje yon ekran ki pare, fichye pèsonalize, oswa kat pataje personalizable pou montre lis jou yo bay zanmi ak disip yo. Lis la tou ka sove nan bibliyotèk itilizatè a pou aksè pratik.

Daylist ap lanse pou tou de itilizatè gratis ak Premium nan mache ki pale angle, tankou Etazini, Kanada, UK, Ostrali, New Zeland, ak Iland. Spotify planifye pou elaji disponiblite pou plis itilizatè globalman nan mwa kap vini yo.

sous:

- Spotify (Pa gen URL espesifik yo bay)