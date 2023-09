Yo fè rimè sou iPhone 15 Pro pou prezante bouton aksyon olye pou yo chanje bèbè

By

Smartphone bato kap vini Apple la, iPhone 15 Pro a, espere gen yon bouton Aksyon olye de yon switch bèbè, dapre yon imaj fwit ki parèt sou entènèt jis èdtan anvan premye premye telefòn nan ansanm ak iPhone 15 Pro Max la nan lansman 'Wonderlust' Apple la. evènman. Imaj la koule, afiche pa yon moun ki byen koni smartphone ka fè, montre yon twazyèm bouton anlè rokeur volim nan, ranplase tradisyonèl switch bèbè ke Apple te prezante sou iPhone li yo pou ane.

Rimè sa a aliman ak rapò anvan yo sijere ke modèl Pro yo nan pwogramasyon iPhone 15 yo pral ekipe ak yon bouton Aksyon, menm jan ak Apple Watch Ultra a ki te lanse ane pase a. Ka Maker Spigen te w pèdi konfime egzistans lan nan nouvo bouton sa a pa pataje yon imaj nan yon ka smartphone ki gen ladan li.

Sa a se pa premye fwa ke bouton Aksyon an te koule. Nan mwa jen, imaj ka pwoteksyon pou iPhone 15 Pro yo te afiche sou Weibo, ki montre twazyèm bouton an pi wo a kle volim yo. Malgre ke Apple pa te fè okenn anons ofisyèl sou nouvo karakteristik pyès ki nan konpitè sa a, sous yo endike ke bouton Aksyon an pral pwogramasyon, sa ki pèmèt itilizatè yo fè divès travay tankou aktive mòd Focus, aktive karakteristik aksè, itilize flach la, oswa lanse kamera a.

Plis detay sou bouton Aksyon an ak lòt karakteristik iPhone 15 Pro a pral devwale pandan evènman lansman "Wonderlust" Apple la, ki kòmanse aswè a. Pou w rete okouran de evènman an ak anons li yo, ou ka vizite Gadgets 360.

