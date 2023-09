Espesyalize lage nouvo bisiklèt Roubaix SL8 Endurance Road

By

Specialized te revele vèsyon an dènye nan bisiklèt roubaix popilè andirans wout li yo, ki rele Roubaix SL8 la. Nouvo modèl sa a disponib nan opsyon espesifikasyon diferan epi li se yon siksesè nan Tarmac SL8 la. Malgre ke pa te gen okenn Roubaix SL7 anvan, Specialized te vle pote modèl tèt-vòl li yo anba menm non an.

Roubaix a se yon poto prensipal nan pwogramasyon Specialized a pou prèske de deseni, ak ankadreman fib kabòn li yo ak teknoloji inovatè sispansyon Futureshock. Li te genyen t'ap nonmen non lè Peter Sagan te monte li nan viktwa nan Paris-Roubaix an 2016. Espesyalize reklamasyon ke Roubaix SL8 a se bisiklèt ki pi rapid nan kategori wout andirans, ak aerodinamik optimize ki elimine kat wat nan trennen.

Pou reyalize aerodinamik amelyore, Roubaix SL8 a prezante yon nouvo fòm fouchèt, revize konsepsyon tib desann, ak rete chèz tonbe. Specialized te tou redwi pwa ankadreman an pa 50 gram atravè optimize layup fib kabòn. Jeyometri ankadreman an rete lajman chanje, eksepte pou yon ogmantasyon 10mm nan wotè devan an pou akomode nouvo sistèm sispansyon Future Shock la.

Lè w ap pale de Future Shock, Roubaix SL8 prezante nouvo platfòm Future Shock 3.0 la. Sistèm sispansyon devan sa a bay 20mm nan vwayaj ak 30mm nan ajisteman wotè chemine, amelyore konfò ak konfòmite. Li vini nan twa nivo spesifikasyon epi li ofri senk pousantaj prentan ak plis lave pre-chaj pou personnalisation. Inite 3.3 tèt-fen an se idwolik amortize pou yon woulib pi dousman, pandan y ap inite 3.2 yo gen konpresyon pre-mete pou lis maksimòm. Inite 3.1 yo gen prechaj reglabl.

Pou kreye yon santiman balanse woulib, Specialized te devlope tij pavé li yo ak konsepsyon kranpon pou tij sel, ke yo rekonèt kòm teknoloji Aftershock. Layup kabòn nan tij chèz la diminye enpak ak vibrasyon pandan y ap amelyore transfè pouvwa a. Dapre Specialized, Roubaix SL8 delivre yon rediksyon 53% nan enpak premye nan gidon yo konpare ak lòt bisiklèt wout.

Roubaix SL8 a disponib nan sèt modèl, ak vèsyon S-Works espòtif yon gwoup Sram Red AXS ak wou Roval Terra CLX II. Genyen tou yon ankadreman S-Works ki disponib pou bati koutim. Rès modèl yo vini nan plizyè opsyon penti epi yo prezante yon melanj de konpozan Shimano ak Sram.

An jeneral, Specialized Roubaix SL8 a reprezante yon amelyorasyon enpòtan nan aerodinamik, teknoloji sispansyon, ak konfò woulib, sa ki fè li yon chwa ideyal pou siklis andirans-oryante.

Definisyon:

– Andirans bisiklèt wout: Yon kalite bisiklèt wout ki fèt pou woulib long distans, bay konfò ak estabilite.

– Teknoloji sispansyon Futureshock: Yon sistèm sispansyon devan ki absòbe chòk ak vibrasyon pou yon woulib pi dous.

- Layup fib kabòn: aranjman ak oryantasyon fèy fib kabòn nan yon materyèl konpoze, ki afekte fòs an jeneral ak rèd nan ankadreman an.

– Ayewodinamik: etid sou fason lè a ap koule alantou objè, tankou yon bisiklèt, pou diminye trennen ak amelyore pèfòmans.

Sous: Espesyalize