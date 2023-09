SpaceX mete rekò ak 62yèm lansman ane a

By

SpaceX kontinye kraze rekò pandan li te lanse 62yèm misyon li nan ane a, sa ki make yon lòt etap enpòtan pou konpayi an. Misyon an, ki te itilize yon fize Falcon 9, te dewoule nan Kennedy Space Center NASA an nan Florid. Sa a pote kantite total SpaceX Falcon 9 oswa Falcon Heavy lanse nan 12 mwa ki sot pase yo a 83.

CEO Elon Musk te anonse ke kadans lansman an ap ogmante nan mwa kap vini yo, vize pou 10 vòl Falcon pa mwa nan fen ane sa a ak 12 pa mwa ane pwochèn. SpaceX te deja reyalize 10 lansman Falcon nan yon peryòd 30 jou, ak objektif pou fè li nòmal pou avanse pou pi devan.

Non sèlman SpaceX ap dirije mond lan an tèm de kantite lansman, men li ap dirije tou nan mas chaj total ki te lanse nan òbit ane sa a. Nan premye mwatye 2023, SpaceX te delivre apeprè 447 tòn metrik kago nan òbit, sa ki reprezante apeprè 80 pousan nan tout materyèl lanse sou òbit atravè lemond.

Siksè SpaceX ka atribiye a plizyè faktè, tankou reitilizasyon boosters premye etap ak kabin chaj. Konpayi an te redwi tou delè nan etap lansman li yo, ak pad lansman Florid la te wè yon rediksyon nan mwens pase kat jou ant misyon yo. Kot Lwès lansman pad nan Kalifòni te òganize 18 misyon Falcon 9 men li pran plis tan pou mete kanpe pou chak misyon akòz yon konsepsyon ki pi ansyen.

Ogmantasyon kadans lansman SpaceX la te mennen tou nan chanjman nan operasyon nan ranje lès US Space Force la. Ranje a te akomode pi gwo demann lansman ki te kondwi pa SpaceX e li te rasyonalize operasyon li yo kòmsadwa.

Avèk objektif anbisye SpaceX pou tan kap vini an, li espere rete devan eksplorasyon espas epi kontinye pouse limit nan endistri a.

