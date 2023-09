SoundCloud prezante TikTok-Style Dekouvèt Feed ak klip kout ak defile vètikal

SoundCloud te anonse lansman yon nouvo karakteristik ki sanble ak platfòm popilè medya sosyal la, TikTok. Konpayi difizyon mizik la ap lanse yon dekouvèt ki pèmèt itilizatè yo woule vètikal epi koute ti klip chante. Karakteristik sa a, ki te okòmansman teste nan mwa mas, pral kounye a disponib pou tout itilizatè SoundCloud sou tou de aparèy iOS ak Android.

Aplikasyon ki ajou a pral pèmèt itilizatè yo koute yon aperçu 30 segonn nan yon chante pou ede yo deside si yo vle koute tout track la. Lè yo tape bouton jwe a pandan y ap koute aperçu a, itilizatè yo ka tranzisyon an san pwoblèm nan vèsyon konplè chante a.

SoundCloud ap pwofite pouvwa AI Musiio a, pou l ka fè rekò 30 segonn sa yo nan chante yo. SoundCloud te achte Musiio, yon demaraj AI, an 2022 pou amelyore eksperyans dekouvèt mizik li yo. Teknoloji Musiio a otomatikman chwazi pi bon 30 segonn nan chak chante.

Nouvo feed dekouvèt la gen ladan tou bouton chemen kout pou lis playlist ak jesyon bibliyotèk pratik. Itilizatè yo ka fasilman ajoute chante nan playlists yo oswa bibliyotèk yo epi renmen tras yo pou jwenn aksè nan yo pita nan seksyon "Tren yo renmen".

Malgre ke nouvo manje dekouvèt la se yon adisyon enpòtan, itilizatè yo ap toujou gen aksè a manje tradisyonèl sa yo. Lè yo navige nan onglet "Swiv", itilizatè yo ka wè tracks atis yo swiv yo pibliye.

SoundCloud kounye a gen yon katalòg vaste ki gen plis pase 320 milyon tracks soti nan 40 milyon kreyatè. Malgre ke konpayi an pa te divilge kantite egzak itilizatè aktif, li reklame ke gen 130 milyon fanatik angaje ki baze sou yon pòs blog nan kòmansman ane sa a.

Konpayi an ap travay aktivman sou inisyativ pou sipòte atis nan pwomosyon mizik yo epi konekte ak fanatik yo. Nan mwa me, SoundCloud te prezante yon seri zouti angajman, ki gen ladan analiz ak karakteristik mesaj dirèk. Anplis de sa, li dènyèman teste yon fonksyon ki rele First Fans, ki asire ke nouvo tracks resevwa yon ogmantasyon inisyal lè yo rekòmande itilizatè ki gen gou menm jan an.

Pwogram wayote SoundCloud ki mache ak fanatik, ki te lanse an 2021, gen ladan kounye a plis pase 500,000 atis. Olye pou yo distribye revni ki baze sou kouran jeneral, pwogram sa a distribye lajan anons ak abònman bay atis ki baze sou itilizatè atis yo koute.

Pou reyalize rentabilité, SoundCloud te pran etap pou jere mendèv li yo ak asiyen resous yo efektivman. Nan mwa me, konpayi an revoke 8% nan anplwaye li yo, apre yon rediksyon 20% nan mendèv la nan mwa Out ane anvan an.

