MTV fè patenarya ak Snapchat pou entegre Eksperyans AR pou Vote Prim Mizik Videyo

MTV te mete fòs ansanm ak Snapchat pou pèmèt itilizatè yo vote pou yon kategori nan Prim Mizik Videyo (VMAs) k ap vini yo lè l sèvi avèk lantiy Snapchat ki baze sou AR. Lè MTV pwofite Twous Kamera Snap a, li gen pou l enkòpore eksperyans reyalite ogmante (AR) nan emisyon prim lan.

Yon fwa yo detèmine twa finalis yo pou kategori Pi bon Nouvo Atis la, itilizatè Snapchat yo pral gen opòtinite pou vote yo lè l sèvi avèk yon Lantiy espesyal ki te kreye pa Saucealitos. Lè yo siyal chwa yo ak youn, de, oswa twa dwèt, itilizatè yo ka chwazi atis yo vle vote pou la. Menmsi li rete ensèten ki kantite enpak vòt Snapchat la pral genyen sou total final la, chak vòt konte.

Pandan difizyon VMA a, MTV planifye pou montre yon AR Moonperson, ki gen selfie soumèt fanatik yo, pandan tout evènman an. Kòm yon manyen nostaljik, MTV te mande moun yo soumèt selfie yo davans lè l sèvi avèk yon fòm tradisyonèl yo.

Pou plis angaje telespektatè yo, moun ka fè eksperyans efè AR Moonperson, pwojte li nan pwòp kay yo. Lè yo chwazi yon selfie nan woulo kamera yo, yo ka temwen Moonperson k ap flote ak pwòp figi yo vizib nan vizyèr la.

Itilizatè Snapchat yo ka jwenn aksè nan eksperyans AR sa yo apati 11 AM ET sou 12 septanm, plizyè èdtan anvan VMA a kòmanse a 8 PM ET.

Pandan ke VMA anvan MTV yo te anrejistre 40.1 milyon entèraksyon atravè platfòm medya sosyal popilè tankou Facebook, Instagram, Twitter, ak YouTube, Snapchat te absan nan lis la. Sepandan, MTV rekonèt ke Snapchat se byen adapte pou odyans sib li yo nan 13- a 24-zan.

Kolaborasyon sa a ak MTV make antre ofisyèl Snapchat nan espas emisyon prim lan lè l sèvi avèk Twous Kamera li a. Anvan sa, Snap te fè patenarya ak divès festival mizik, atis nan vwayaj, ak tounwa espò pou prezante eksperyans AR bay fanatik yo. Ekip foutbòl LA Rams la, pou egzanp, itilize teknoloji Snapchat nan estad la pou montre fanatik yo sou gwo ekran an.

Anfaz Snap a sou solisyon kamera mak ak AR ki baze sou te vin de pli zan pli evidan. Anplis kolabore ak festival mizik, konpayi an te lanse AR Enterprise Services (ARES) ki ofri zouti tankou AR Try-On ak gade pwodwi 3D. Snap te prezante tou AR Mirrors, ki pèmèt mak yo entegre teknoloji li yo nan espas fizik yo.

