Beginners Yoga for Seniors nan Harrison Park Seniors Center

Join nou nan Harrison Park Seniors Center chak Mèkredi maten pou yon sesyon egzèsis amizan ak dou ki rele Beginners Yoga. Klas sa a fèt espesyalman pou granmoun aje epi li adapte bezwen ak kapasite inik yo. Kit ou se yon debutan oswa ou gen kèk eksperyans ak yoga, ou se akeyi yo rantre nan nou.

Atmosfè a nan Harrison Park Seniors Center la toujou zanmitay ak akeyan. Se yon gwo opòtinite pou rankontre moun ki gen menm lide ak ki enterese nan rete aktif epi pran plezi. Klas la ouvri pou nenpòt moun ki gen laj 55 an oswa pi wo, epi pa gen okenn eksperyans anvan nesesè.

Pou patisipe, gen yon pri $2 kolekte jou klas la. Frè sa a ede kouvri depans pou kouri pwogram nan epi asire ke li rete abòdab pou tout moun. Klas la kouri soti 10:00 am jiska 12:00 pm, sa ki pèmèt patisipan yo ase tan angaje yo nan divès egzèsis ak teknik detant.

Si w ap chèche yon fason pou remèt kominote w la, gen opòtinite pou fè volontè nan Harrison Park Seniors Centre. Yo toujou ap chèche pou moun ki devwe ki ka ede ak diferan aktivite ak pwogram. Si w enterese, tanpri rele 289/259-2862 pou plis enfòmasyon.

Beginners Yoga for Seniors at Harrison Park Seniors Center bay yon apwòch holistic pou byennèt pou granmoun aje yo. Li se yon opòtinite pou amelyore fòs, fleksibilite, ak balans pandan y ap tou ankouraje mantal ak emosyonèl byennèt. Egzèsis regilye se esansyèl pou kenbe yon vi ki an sante, ak klas sa a ofri yon anviwònman ki an sekirite ak sipò pou granmoun aje yo angaje yo nan aktivite fizik.

Sous: Harrison Park Seniors Center

Definisyon:

– Beginners Yoga: Yon pratik yoga ki fèt espesyalman pou moun ki nouvo nan yoga epi ki ka bezwen modifikasyon.

– Granmoun aje: Moun ki gen laj 55 ak pi wo.

– Volontè: Aksyon pou ofri tan ak sèvis yon moun pou ede ak divès aktivite oswa pwogram san konpansasyon lajan.