Pri ki ba tout tan sou nouvo 15-pous M2 MacBook Air Apple la ak plis ankò

Si w ap nan mache a pou yon nouvo MacBook oswa iPad Pro, gen kèk gwo kontra ki disponib kounye a. Nouvo 15-pous M2 MacBook Air Apple la kounye a sou vant pou yon pri ki ba tout tan nan $ 1,299, ki se $ 200 sou pri abityèl la. Modèl sa a vini ak yon kapasite depo 512 GO epi li gen yon ekspozisyon Liquid Retina 15.3 pous, pèfòmans Apple Silicon, ak yon batri 18 èdtan. Ekonomi yo aplike tou pou modèl 256GB, ki disponib kounye a pou $1,099.

Pou itilizatè iPad Pro, Klavye majik Apple 11-pous kounye a rabè a $ 209.99, desann soti nan $ 299. Klavye sa a konpatib ak tout dènye iPad Apple yo, ki gen ladan seri M2 ak M1, ansanm ak dènye iPad Air. Li ofri yon eksperyans sezisman amelyore ak kle retroeklere ak yon trackpad entegre. Klavye a konekte ak iPad lè l sèvi avèk Smart Connector Apple la, elimine bezwen pou chaje ak koneksyon Bluetooth.

Si w ap chèche pou yon plato pòtab, UGREEN te lage yon nouvo 10,000mAh MagSafe Power Bank. Bank pouvwa sa a gen yon bobin MagSafe epi li ka bay vitès chaj 7.5W pou iPhone yo ak vitès 15W pou aparèy Android yo. Li gen tou de pò adisyonèl pou chaje lòt aparèy. Bank pouvwa a se kounye a sou vant pou $ 48.99, desann soti nan $ 70.

Kontra sa yo ofri gwo ekonomi sou dènye aparèy ak Pwodwi pou Telefòn Apple yo, sa ki fè li tan pafè a amelyore teknoloji ou a. Pa rate rabè sa yo!

- Sous atik: 9to5Toys (lyen pa bay)

- Definisyon:

– MacBook Air: Liy Apple nan pòtab ki lejè ak pòtab

– Klavye majik: akseswar klavye Apple la pou iPad Pro

– MagSafe: sistèm chaje mayetik Apple la

– Ekspozisyon retin likid: Teknoloji ekspozisyon Apple la ak rezolisyon segondè ak koulè vibran

– Apple Silisyòm: Pwosesè ki fèt sou koutim Apple pou òdinatè Mac

– USB-C: Yon kalite konektè ak kab yo itilize souvan pou chaje ak transfè done

– Smart Connector: teknoloji koneksyon propriétaire Apple la pou Pwodwi pou Telefòn

– Thunderbolt: Yon estanda koneksyon done ak ekspozisyon gwo vitès

– USB-A: Yon kalite konektè ak kab souvan itilize pou chaje ak transfè done