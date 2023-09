Samsung Galaxy Watch 6: Yon nouvo adisyon nan mache Smartwatch la

Samsung Galaxy Watch 6 se dènye adisyon a nan liy smartwatch Samsung la. Pandan ke Apple te domine mache a ak mont kare li yo, Samsung te pwezante tèt li kòm altènatif android pou moun k ap chèche yon mont prim ak bon jan kalite konstriksyon ekselan, konsepsyon, ak eksperyans lojisyèl. Sepandan, konpetisyon ap vin pi di paske lòt mak tankou WearOS Google, Fitbit, Pixel Watch 2, ak Fossil yo ap lite tou pou yon plas nan mache smartwatch la.

Watch 6 la konsève anpil nan karakteristik predesesè li yo, Watch 5 la, men ak kèk chanjman remakab. Montour yo kounye a pi mens, sa ki pèmèt pou yon ekspozisyon pi gwo ak yon pi bon pèfòmans batri san yo pa ogmante gwosè a nan mont lan. Watch 6 la gen anpil tou yon nouvo chip Exynos W930, ki fè li apeprè 18% pi vit pase modèl anvan yo.

An tèm de karakteristik sante, Watch 6 a vini ak yon Biosensor 3-an-1 ki pèmèt kalkil BMR, EKG, ak mezi batman kè. Li gen ladan tou GPS entegre ak kristal safi pou durability amelyore. Miyò, mont lan kounye a swiv règ atravè swiv sik ki baze sou tanperati.

Samsung te fè amelyorasyon nan lojisyèl li yo tou. Watch 6 a se Powered by Google's Wear OS 4 ak Samsung's One UI 5 Watch, ki ofri yon eksperyans itilizatè san pwoblèm. Anplis de sa, yo te chanje non Samsung Pay Samsung Wallet, ak karakteristik SOS ijans yo te amelyore.

Lavi batri a te toujou yon aspè enpòtan nan smartwatch yo, ak batri 6mAh Watch 425 la fè yon ti kras pi bon pase predesesè li a. Sepandan, li se vo anyen ke mont lan travay pi byen lè pè ak yon smartphone Samsung, kòm konbinezon an bay yon eksperyans plis entegre.

An jeneral, Watch 6 a sanble ap yon adisyon pwomèt nan mache smartwatch la. Konsepsyon dous li yo, karakteristik amelyore, ak konpatibilite ak smartphones Samsung fè li yon chwa pi gwo pou itilizatè android. Sepandan, yon revizyon konplè pral nesesè pou detèmine si li vrèman depase predesesè li a, Watch 5, ak fason li konpare ak lòt smartwatch sou mache a.

