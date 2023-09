Samsung Galaxy A54 rantre nan yon pwogram beta UI 6

By

Samsung dènyèman te enkli Galaksi A54 nan pwogram One UI 14 Beta ki baze sou Android 6 li yo. Inisyativ sa a pèmèt itilizatè yo teste dènye aktyalizasyon lojisyèl an epi bay bonjan fidbak anvan lage ofisyèl li yo.

Pou enskri nan pwogram One UI 6 Beta, pwopriyetè Galaxy A54 yo ka navige nan aplikasyon Samsung Members sou aparèy yo. Yon fwa yo aksepte aplikasyon yo, yo pral kapab telechaje ak enstale aktyalizasyon One UI 6.0 beta lè yo jwenn aksè nan Anviwònman telefòn nan epi navige nan meni aktyalizasyon lojisyèl an.

Li enpòtan sonje ke kòm yon vèsyon beta, lojisyèl an ka gen ensèk ki ka afekte eksperyans itilizatè a. Se poutèt sa, li rekòmande pou fè pou evite enstale lojisyèl an beta sou aparèy prensipal, kòm li ka pa osi estab ke lage ofisyèl la.

Kounye a, aktyalizasyon One UI 6.0 beta pou Galaksi A54 la disponib sèlman nan Kore di Sid. Sepandan, li espere woule sou lòt mache nan fiti prè, ki pèmèt plis itilizatè yo fè eksperyans nouvo karakteristik ak amelyorasyon ki vini ak dènye aktyalizasyon lojisyèl an.

Pwogram One UI 6 Beta a souliye angajman Samsung pou bay kliyan li yo pi bon eksperyans lojisyèl posib. Lè yo enplike itilizatè yo nan pwosesis tès la, Samsung ka idantifye ak adrese nenpòt pwoblèm oswa enkonsistans anvan lage final la nan lojisyèl an.

An jeneral, enklizyon Galaksi A54 la nan pwogram One UI 6 Beta a se yon nouvèl enteresan pou itilizatè Samsung yo, paske li ofri yo opòtinite pou yo eseye nouvo karakteristik epi kontribye nan devlopman yon vèsyon ki pi rafine ak poli nan lojisyèl an.

Sous: [Sous Koreyen]