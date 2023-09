Rimè Nintendo Switch 2: Demo Breath of the Wild te montre grafik amelyore ak tan chaj

Rimè sou pwochen konsole Nintendo a, pwovizwaman yo rele 'Switch 2' la, yo te sikile dènyèman. Dapre rapò ki soti nan Eurogamer ak VGC, devlopè chwazi yo te gen opòtinite fè demonstrasyon konsole a pandan Gamescom 2023. Demo a te prezante yon vèsyon amelyore nan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, byenke spesifik amelyorasyon yo pa te bay nan moman an.

Nouvo detay rimè te parèt kounye a nan yon dènye podcast Nate the Hate. Lame a te deklare ke Demo teknoloji Gamescom te montre Breath of the Wild kouri nan 4K 60fps, ak amelyorasyon remakab la se eliminasyon tan chaj yo. Li enpòtan pou klarifye ke rimè sa yo pa vle di ke tit lansman switch la pral re-lage ak pwochen pyès ki nan konpitè. Olye de sa, li te itilize pou demontre avansman teknik siksesè a.

Genyen tou reklamasyon ke Demo teknoloji a te anplwaye DLSS 3.5, Nvidia an tan reyèl AI teknoloji upscaling. Sepandan, li pa sèten si Demo a te itilize seri karakteristik konplè vèsyon an 3.5, tankou jenerasyon ankadreman. Enklizyon DLSS se te yon sijè espekilasyon pou siksesè Switch la pandan plizyè ane, epi mansyone vèsyon 3.5 la se sètènman curieux.

Pandan konvèsasyon podcast la, animatè a te mansyone ke mas 2024 te yon dat posib byenke li pa t klè si sa te refere a yon dat revele oswa lage. Rimè anvan yo pi bonè ane sa a te sijere yon lage 2024 an reta pou Switch 2 la.

Li enpòtan sonje ke rimè sa yo pa ofisyèlman konfime pa Nintendo nan moman sa a. Enfòmasyon yo baze sou sous ak tande. Anplis de sa, si espesifikasyon sa yo egzat, li esansyèl pou konsidere ke Demo teknoloji ki parèt nan Gamescom pa nesesèman reflete karakteristik konsole final la.

Pandan rimè sa yo kontinye ap sikile, li enteresan pou nou medite sou posiblite pou yon vèsyon amelyore Breath of the Wild sou 'Switch 2' la. Sepandan, jiskaske Nintendo fè anons ofisyèl, rimè sa yo ta dwe pran ak yon grenn sèl.

Sous:

- Eurogamer

– VGC

– Nate a podcast rayi