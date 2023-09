Baffle Inc. konsantre sou sekirite done pou ranpli twou vid ki genyen nan mache a

Baffle Inc. se yon konpayi ki vize abòde twou vid ki genyen nan mache pwoteksyon done a lè li konsantre sou eleman prensipal sekirite a: done nan tèt li. Pandan ke apwòch sekirite tradisyonèl yo te bay divès ang nan pwoteksyon done, Baffle pran yon apwòch diferan nan sekirize done nan nivo dosye a. Sa vle di ke menm nan evènman an nan yon vyolasyon, done yo rete pwoteje atravè chifreman oswa tokenization.

Istorikman, estrateji pwoteksyon done yo te konsantre sou sekirize done an rès, patikilyèman lè sant done yo te vilnerab. Sepandan, ak aparisyon sant done nwaj ki an sekirite yo, peyizaj menas la chanje. Baffle te rekonèt chanjman sa a epi li te idantifye yon espas nan fwontyè pwoteksyon an. Pa gen okenn machann baz done ofri yon solisyon an sekirite done nan itilize oswa nan memwa.

Apwòch Baffle a tou simonte defi ki asosye ak metòd tradisyonèl chifreman, ki ka ankonbran ak rezilta nan friksyon operasyonèl. Konpayi an entegre san pwoblèm ak sèvis migrasyon done tankou AWS Database Migration Service pou asire ke done yo ankripte nan transpò nan nwaj la. Pwosesis chifreman bout-a-fen sa a garanti pwoteksyon done depi lè li kite sous la jiskaske li rive nan nwaj la.

Anplis de sa, Baffle fasilite analiz done sekirite nan nwaj la, ki esansyèl pou òganizasyon k ap chèche pwofite pouvwa done yo. Zouti analiz ki baze sou nwaj yo ap vin de pli zan pli popilè, epi Baffle rekonèt nesesite pou pwoteje done pandan migrasyon an pandan y ap pèmèt analiz li yo nan nwaj la. Solisyon Baffle a ofri twa opsyon transfòmasyon: chifreman, tokenizasyon, ak maskin, tou depann de ka itilizasyon an.

An jeneral, Baffle Inc. ranpli twou vid ki genyen nan mache pwoteksyon done a lè li konsantre sou sekirize done yo tèt li. Apwòch yo asire ke done yo rete pwoteje pandan tout sik lavi li yo, ki gen ladan pandan migrasyon ak analiz nwaj yo. Avèk metodoloji inovatè yo, Baffle gen pou objaktif pou bay done sekirite konplè pou òganizasyon nan peyizaj cybersecurity k ap evolye rapidman.

Sous: SiliconANGLE [Pa gen URL bay]