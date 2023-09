Ansyen Meta Lead rantre nan Brand Experience Agency Reunion kòm patnè-kreyativ

By

Reunion, yon ajans eksperyans mak kòmanse, te anonse ke ansyen plon APAC Metaverse nan Meta, Ollie Beeston, te rantre nan konpayi an kòm patnè kreyatif. Beeston pote yon richès eksperyans nan devlopman nan navèt fim tradisyonèl, pwodiksyon vityèl, VR, WebXR, AR, ak kontni mak pou mak dirijan tankou Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, ak pwòp Oculus Meta a.

Anvan wòl li nan Meta, Beeston te travay kòm yon ACD nan Clemenger BBDO, kote li te kontribye nan kanpay remakab pou V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, ak TAB.

Ekip la nan Reunion eksprime eksitasyon yo sou Beeston rantre nan ajans lan, mete aksan sou ke dosye track li aliman parfe ak konsantre sou done yo ak santre kliyan yo. Ko-CEO Justin Hind te deklare, "Rejis pwouve li a reflete angajman nou an nan estrateji ki baze sou done ak inisyativ ki santre sou kliyan."

Beeston te eksprime antouzyasm li pou rantre nan Reunion, li remake ke apwòch ajans lan ki baze sou kliyan ak done santre se byen adapte pou bezwen evolye odyans modèn yo. Li te di, "Mwen kontan anpil pou m rantre nan ekip lidèchip nan Reunion e mwen kontan pou m kole nan kreye lide ki pa sèlman kaptire atansyon, men tou ki mennen yon angajman enpòtan pou odyans yo ak mak yo nan menm mezi."

Reunion te fonde pa Justin Hind ak Stephen Knowles, ki gen anpil eksperyans nan maketing pèfòmans ak konsiltasyon transfòmasyon dijital. Yo vize fè patenarya ak kliyan anbisye kap amelyore aksè ak angajman mak yo atravè tout pwen kontak ak chanèl.

Definisyon:

1. Metaverse: Yon espas pataje vityèl kolektif ki te kreye pa dirèksyon reyalite fizik nòmalman amelyore ak reyalite vityèl ki pèsistan fizikman.

2. APAC: Azi-Pasifik, refere li a rejyon an ki gen ladann peyi nan Azi de Lès, Azi Sid, Azi Sidès, ak Oseyani.

3. ACD: Direktè Kreyatif Asosye, yon wòl nan ajans piblisite ak maketing ki enplike sipèvize ak dirije pwosesis kreyatif la.

4. Clemenger BBDO: Yon ajans piblisite ki baze nan Ostralyen ak yon prezans mondyal, ki ofri sèvis nan kreyatif, mak, ak maketing dijital.

5. Oculus: Yon mak nan kask reyalite vityèl devlope ak manifaktire pa Meta, ansyen ke yo rekonèt kòm Facebook Technologies.

