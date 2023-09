Konprann enfliyans zouti kolaborasyon yo sou inovasyon nan espas travay dijital la

By

Zouti kolaborasyon tankou Slack ak Ekip yo vin esansyèl nan espas travay dijital la, sa ki pèmèt ekip yo kominike ak travay ansanm adistans. Sepandan, yon nouvo etid ki soti nan MIT Sloan Management Review mete aksan sou enpòtans pou konprann ki jan chwa yo fè nan zouti sa yo ka afekte inovasyon.

Etid la te jwenn ke desizyon an pou kreye yon gwoup prive oswa yon gwoup piblik atravè zouti kolaborasyon ka mete ekip yo sou chemen diferan nan direksyon pou inovasyon. Dapre Wietske Van Osch, yon pwofesè asosye nan Michigan State University, chwa ki genyen ant chanèl piblik ak prive ka gen enplikasyon enpòtan pou rezilta kreyatif ekip yo pwodui.

Yo te jwenn kolaborasyon nan chanèl piblik yo pi enpòtan pou kreyativite devlopman, ki enplike konbine oswa elaji konsèp ki egziste deja yo pwodwi nouvo rezilta. Yon lòt bò, kreyativite deranje, ki enplike redefini pwoblèm pou jwenn solisyon nouvo, gen plis chans sòti nan gwoup ki mete kominikasyon an prive.

Sepandan, etid la tou sijere ke move aliyman ant chemen sa yo ka mennen nan yon blokaj nan kreyativite. Yo nan lòd yo ankouraje inovasyon, administratè yo bezwen panse estratejik epi konbine diferan karakteristik nan zouti kolaborasyon ak estrikti kominikasyon apwopriye.

Etid la ofri twa pwen pou manadjè yo konsidere:

1. Chwazi zouti kolaborasyon ki pèmèt tou de espas piblik ak prive.

2. Jwenn fason pou sipòte gwoup prive yo epi mete konesans nan gwoup sa yo disponib pou òganizasyon an pi laj.

3. Konbine diferan gwoup pou kreye plizyè chemen pou diferan kalite kreyativite.

Li enpòtan pou lidè yo rekonèt ke pa gen yon sèl apwòch pou inovasyon. Burcu Bulgurcu, yon pwofesè asistan nan Ted Rogers School of Management Toronto Metropolitan University, mete aksan sou nesesite pou pèmèt itilizatè yo anbrase plizyè chemen kreyativite ak ogmante yo pou maksimize potansyèl mendèv dijital la.

An jeneral, rechèch sa a mete aksan sou siyifikasyon ti chwa nan zouti kolaborasyon nan kondwi inovasyon nan espas travay dijital la. Konprann chemen inik ke zouti sa yo gen mwayen pou kreyativite ka ede administratè yo ankouraje inovasyon ak exploiter tout potansyèl ekip yo.

Sous: MIT Sloan Management Review

Definisyon:

– Kreyativite devlopman: Konbine oswa elaji konsèp ki egziste deja pou pwodui nouvo rezilta.

– Kreyativite deranje: Destriksyon kreyatif yon objè oswa yon pwoblèm pou pote yon nouvo pèspektiv.

Sous:

– MIT Sloan Management Review: “The Proound Influence of Small Choices in Digital Collaboration” – [sous]

– Wietske Van Osch – Prezidan Rechèch Kanada nan Enterprise Social Media ak Digital Collaboration nan HEC Monreyal ak pwofesè asosye nan Michigan State University.

– Burcu Bulgurcu – Asistan pwofesè ak rechèch Rogers Cybersecure Catalyst nan Ted Rogers School of Management nan Toronto Metropolitan University.

Remak: Atik sa a se yon rezime atik sous la epi li pa gen okenn sitasyon dirèk.