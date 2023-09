Meta-Sorter: Metòd ki baze sou AI amelyore etikèt byom nan echantiyon mikrobyom

By

Chèchè nan Huazhong University of Syans ak Teknoloji yo te devlope yon nouvo metòd ki baze sou AI ki rele "Meta-Sorter" pou amelyore etikèt byom pou echantiyon mikrobyom yo. Etid la, ki te pibliye nan jounal Environmental Science and Ecotechnology, montre ki jan Meta-Sorter pwofite rezo neral ak teknik aprantisaj transfere pou atake defi enfòmasyon enkonplè nan baz done MGnify la.

Apwòch Meta-Sorter la konsiste de de etap kle. Premyèman, yo konstwi yon modèl rezo neral lè l sèvi avèk plis pase 118,000 echantiyon mikwòb ki soti nan 134 byom ak ontoloji byom korespondan yo. Modèl sa a reyalize yon AUROC mwayèn enpresyonan (Zòn Anba Koub Karakteristik Fonksyònman Reseptè a) nan 0.896, ak presizyon klase echantiyon ak enfòmasyon detaye byom.

Dezyèm etap la enplike nan itilize aprantisaj transfè ak echantiyon ki fèk prezante ki gen diferan karakteristik. Chèchè yo enkòpore 34,209 nouvo echantiyon ki soti nan 35 byom, ki gen ladan uit roman, nan modèl rezo neral transfè a. Sa a te lakòz yon AUROC mwayèn eksepsyonèl nan 0.989, ki efektivman prevwa enfòmasyon biòm pou echantiyon ki fèk prezante ki make kòm "Byòm melanje."

Meta-Sorter demontre yon to presizyon jeneral nan 96.7% nan klasifikasyon echantiyon ak anotasyon byom enkonplè. Dekouvèt sa a rezoud pwoblèm erè kaskad epi ouvè nouvo posiblite pou dekouvèt konesans nan rechèch anviwònman ak lòt disiplin syantifik.

Anplis de sa, Meta-Sorter rafine anotasyon byom yo pou echantiyon ki pa gen nòt ak move nòt. Plasman otomatik li nan klasifikasyon egzak nan echantiyon Limit bay bonjan Sur pi lwen pase literati orijinal la. Diferansasyon echantiyon yo nan kategori espesifik anviwònman an amelyore fyab ak validite konklizyon rechèch yo.

Kòm pwotokòl estanda pou soumèt done ak enkòporasyon meta-done kontinye devlope, Meta-Sorter espere revolusyone analiz ak entèpretasyon echantiyon kominote mikwòb yo. Li pral pèmèt dekouvèt pi egzak ak perspicaces nan domèn rechèch mikrobyom ak pi lwen.

