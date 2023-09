Razorpay Akeri Digital Invoicing Startup BillMe pou Amelyore Angajman Kliyan yo

By

Fintech licornes Razorpay te anonse akizisyon BillMe, yon faktur dijital ak angajman kliyan kòmanse. Start-up ki baze nan Mumbai a te devlope yon platfòm ki gen pou objaktif pou elimine bòdwo papye ak amelyore valè ajoute pou machann atravè fakti dijital. Sa a make wityèm akizisyon pa Razorpay, ki te elaji pòtfolyo li depi akizisyon Ezetap nan mwa Out 2022.

Avèk akizisyon sa a, Razorpay ap chèche bay biznis yo pouvwa ak yon modèl ibrid ki pèmèt yo angaje yo pi efikasman ak kliyan yo. Kòm mòd entèraksyon san kontak ak friksyon kontinye genyen popilarite nan mitan konsomatè yo, Razorpay gen pou objaktif pou ogmante kapasite BillMe a pou bay machann yo yon eksperyans faktur trè pèsonalize ak entèaktif. Razorpay te pwodwi bòdwo dijital yo pral ofri karakteristik tankou fidbak ak opsyon sondaj, ki pèmèt machann yo adapte estrateji angajman yo baze sou preferans konsomatè yo.

BillMe, ki te fonde an 2018, te deja sèvi plis pase 4,000 biznis, ki gen ladan gwo mak tankou McDonald's, Burger King, Decathlon, ak Cinepolis. Platfòm nan pèmèt biznis yo ale viv ak faktur dijital nan mwens pase 10 minit, rasyonalize pwosesis ki anjeneral pran anpil tan. Anplis de sa, tablodbò oto-sèvi BillMe bay yo bay machann yo pouvwa pou analize konpòtman kliyan yo, etabli règ kanpay koutim, epi fasilite lavant kwaze ak pwomosyon.

Kliyan yo pral benefisye de eksperyans kesye rasyonalize ak pi rapid ki ofri pa fakti dijital. Yo pa bezwen enkyete ankò sou estoke oswa rekipere bòdwo papye pou referans nan lavni. Olye de sa, bòdwo dijital yo pral fasil aksesib epi yo ka itilize kòm yon zouti miltidimansyon pou machann yo pi byen konprann, angaje, ak vize kliyan yo.

Razorpay wè gwo potansyèl nan mache resi dijital mondyal la, ki prevwa pou l rive nan 2.3 milya dola pa 2027. Lè Razorpay enkòpore òf BillMe yo, Razorpay vize pou ede biznis yo kanpe deyò nan amelyore angajman kliyan yo, kenbe kliyan yo, ak ranfòse kapasite maketing yo. Akizisyon sa a annn ak vizyon Razorpay pou vin yon sèl-stop shop ou fè konfyans pou tout solisyon peman, pou bay biznis tout gwosè.

Etabli an 2014, Razorpay te deja bay solisyon teknoloji peman bay plis pase 8 milyon biznis. Konpayi an te jwenn $817 milyon dola nan finansman nan men envestisè enpòtan tankou Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global, ak MasterCard. Avèk adisyon BillMe, Razorpay kontinye elaji anprint li nan endistri fintech ak solidifye pozisyon li kòm yon jwè dirijan nan espas peman an.

