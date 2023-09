Qualcomm siyen yon nouvo kontra pou bay Apple chips 5G jiska 2026

By

Qualcomm te rive jwenn yon nouvo akò ak Apple pou bay chips 5G pou iPhones jiska omwen 2026. Kòm dirijan designer chips modèm ki pèmèt telefòn yo konekte ak rezo done mobil, Qualcomm te deja siyen yon kontra ekipman ak Apple nan 2019, apre rezolisyon an. nan yon diskisyon legal depi lontan ant de konpayi yo.

Akò ekipman pou chip aktyèl la ant Qualcomm ak Apple pral ekspire ane sa a, ki vle di ke iPhones kap vini yo ke Apple espere anonse yo pral dènye yo dwe lage anba akò sa a. Sepandan, nouvo kontra a asire ke Qualcomm ap kontinye bay chips pou telefòn Apple yo chak ane jiska 2026.

Malerezman, kondisyon espesifik ak valè akò a pa te divilge pa Qualcomm. Chipmaker la te sèlman mansyone ke kondisyon yo se "menm jan" ak akò rezèv anvan an. Anplis de sa, yon kontra lisans patant ki te siyen ant Qualcomm ak Apple an 2019 ap rete an plas jiska 2025, ak posibilite pou yon ekstansyon de ane.

Pandan ke Apple ap travay aktivman sou devlopman pwòp teknoloji modèm li yo ak akeri inite modèm Intel a pou $ 1 milya dola nan 2019, li rete klè ki jan vit Apple planifye tranzisyon nan sèvi ak pwòp chips li yo. Qualcomm te prevwa ke sèlman yon senkyèm nan iPhones Apple yo pral itilize chips li yo pa 2026. Sepandan, pwojeksyon sa a ka tounen konsèvatif, kòm pwojeksyon anvan Qualcomm a pou biznis li ak Apple nan 2021 yo te depase, ak tout modèl iPhone 14 lage ane pase. enkòpore modèm Qualcomm.

Nouvo kontra sa a ant Qualcomm ak Apple enpòtan anpil pou estrateji chèn ekipman Apple la, patikilyèman nan limyè de defi li fè fas nan Lachin. Ranfòse chèn ekipman pou andeyò Lachin te vin yon priyorite pou Apple, e li parèt ke konpayi an ap retade oswa dekale plan tounen poukont yo pwodwi pwòp chips li yo nan divès zòn.

Sous: Qualcomm, Hargreaves Lansdown