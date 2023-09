Qualcomm siyen yon nouvo kontra pou bay Apple chips 5G jiska 2026

By

Qualcomm te anonse yon nouvo akò ak Apple pou bay chips 5G pou iPhones jiska 2026. Konsepsyon dirijan chips modèm ki konekte telefòn ak rezo done mobil, Qualcomm te deja siyen yon kontra ekipman ak Apple nan 2019 apre li fin rezoud yon batay legal. Pandan ke akò apwovizyonman chip anba kontra anvan an ta dwe fini ane sa a, dènye akò Qualcomm a asire yon patenarya kontinye ak Apple.

Kondisyon yo nan nouvo kontra a se "menm jan" ak yon sèl anvan an, byenke valè espesifik la pa te divilge. Qualcomm te konfime tou ke akò lisans patant li yo ak Apple, ki ekspire an 2025, rete an plas. Gen yon opsyon pou pwolonje kontra lisans lan pou yon lòt dezan.

Pandan se tan, Apple ap travay sou devlopman pwòp teknoloji modèm li yo ak akeri inite modèm Intel a pou $ 1 milya dola nan 2019. Sepandan, Apple pa te divilge delè a pou entegre pwòp chips li yo nan iPhones li yo. Pwojeksyon finansye Qualcomm yo sipoze ke sèlman yon senkyèm nan iPhones Apple yo pral sèvi ak chip Qualcomm pa 2026.

Nan 2021, pwojeksyon Qualcomm pou biznis li ak Apple te tounen konsèvatif paske tout modèl iPhone 14 ki te pibliye ane sa a te itilize modèm Qualcomm. Relasyon alontèm ant Qualcomm ak Apple te enpòtan anpil pou tou de konpayi yo, ak dènye akò a asire ke Qualcomm rete yon founisè kle nan chips 5G pou Apple nan ane kap vini yo.

