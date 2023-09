Yo anonse sis jwèt siplemantè PlayStation Plus pou mwa septanm nan

By

Yon lis fwit te revele sis jwèt PlayStation Plus Extra ki pral disponib nan mwa septanm nan. Jwèt yo te pataje pa yon sous serye billbil-kun sou Dealabs. Pwogramasyon an gen ladan NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, ak Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 se yon prequel modènize NieR: Automata. Li te resevwa revizyon pozitif, ak IGN ba li yon 8/10 ak fè lwanj vizyèl yo amelyore ak konba. Istwa jwèt la konsidere kòm karakteristik li yo.

Unpacking, ki te pibliye an 2021, se yon jwèt endepandan popilè ki vire toutotou òganize atik nan divès kote. IGN te bay li yon 8/10, mete aksan sou jeu devinèt senp men satisfè li yo ak kapasite li nan rakonte yon istwa poignant sou afè pèsonèl.

Yo pwograme jwèt sa yo pou yo disponib pou manm PS Plus Extra ak Premium apati 19 septanm. Version sa a make premye pakèt jwèt apre ogmantasyon pri Sony ki sot pase a pou tout abònman PS Plus 12 mwa li yo atravè lemond.

Kòm kounye a, pa gen okenn konfimasyon ofisyèl nan men Sony konsènan lis jwèt la fwit oswa disponiblite li yo. Fanatik yo ap tann yon anons ofisyèl pou konfime pwogramasyon an. Rete branche pou plis mizajou.

Sous: IGN (Revizyon: Wesley Yin-Poole)