Procreate Dreams: Yon nouvo aplikasyon animasyon 2D pou iPad

By

Procreate, konpayi lojisyèl ilistrasyon dijital la, gen pou l lanse Procreate Dreams, yon aplikasyon animasyon 2D pou iPad, 22 novanm. Aplikasyon sa a gen pou objaktif pou bay zouti animasyon ki aksesib pou nenpòt moun, kèlkeswa eksperyans animasyon yo. Kontrèman ak anpil lòt lojisyèl nan endistri a, Procreate Dreams ofri yon opsyon achte yon sèl pou $19.99, olye ke yon modèl pri abònman.

Ki fèt pou manyen, Procreate Dreams gen ladan karakteristik tankou Performing ki pèmèt itilizatè yo ajoute keyframes nan pwojè yo lè l sèvi avèk jès an tan reyèl. Zouti sa a pwomèt pou revolusyone pwosesis animasyon an lè li pèmèt kreyatif yo reponn imedyatman a kreyasyon yo pandan y ap jwe. Aplikasyon an gen tou yon Timeline Multi-touch, ki pèmèt entegrasyon san pwoblèm nan desen, animasyon selil, keyframing, koreksyon videyo, ak konpozisyon, tout ak itilizasyon jès.

Procreate Dreams bay atis yo kapasite pou yo anime sou videyo epi li ofri yon zouti ki rele Flipbook, ki se yon omaj a animasyon tradisyonèl yo. Atis yo ka kreye GIF kout bouk, animasyon karaktè konplèks, ak plis ankò ak karakteristik sa a. Aplikasyon an sipòte tou rotoskoping, yon teknik kote animatè trase sou ankadreman videyo, lè li pèmèt enpòte pye ProRes jiska 8K nan rezolisyon. Anplis de sa, gen yon nouvo motè odyo ki pèmèt itilizatè yo ajoute vwa karaktè, mizik, ak efè son nan pwojè anime yo.

Procreate Dreams itilize menm bwòs ak aplikasyon orijinal Procreate, optimize pou itilize ak kreyon Apple la. Pi gwo twal, plis kouch, ak sipò konplè pou dosye ki te kreye nan Procreate yo enkli tou. Aplikasyon an entwodui yon fòma fichye Procreate espesyalize ki fèt pou senkronizasyon iCloud, ki pèmèt aksè enstantane nan dosye 1TB san yo pa chaje, ekonomize oswa ekspòtasyon tan. Fichye sa yo kenbe tout istwa defèt yon pwojè, sa ki fè li fasil pou atis yo fè eksperyans san yo pa pè pèdi travay yo.

Procreate Dreams espere pou yon endistri ki chanje jwèt, menm jan ak predesesè li a, aplikasyon orijinal Procreate ilistrasyon an. Avèk karakteristik pwisan li yo ak koòdone itilizatè-zanmitay, Procreate te pi vann aplikasyon an peye iPad pou plis pase sis ane. Refize li pou adopte yon modèl abònman chak mwa, kontrèman ak konpetitè tankou Adobe ak Clip Studio Paint, te ranpòte yon baz itilizatè devwe ak fidèl.

Sous:

– Pwokreye rèv: dwe enspire, kreye, anime. (2021, Novanm). Pwokreye. Rekipere nan [atik sous]

– Definisyon rotoscoping: Merriam-Webster Dictionary

– Definisyon animasyon cel: TechTerms.com