Release Times pou Teal Mask DLC a nan Pokemon wouj violèt ak vyolèt

Fòmatè atravè lemond ap tann ak anpil atansyon liberasyon premye DLC Pokemon Scarlet ak Violet, The Teal Mask. Mete pou yo lanse Mèkredi 13 septanm, jwè yo kirye sou tan espesifik lage nan rejyon yo.

Dapre enfòmasyon konfime, DLC Teal Mask la pral lage nan moman sa yo:

– 6 pm Lè Pasifik (12 septanm)

– 8 pm Tan Santral (12 septanm)

– 9 pm lè lès (12 septanm)

– 2 am lè UK (13 septanm)

– 3 am lè Ewòp Santral (13 septanm)

– 5:30 am Lè Endyen (13 septanm)

– 9 am lè Japon (13 septanm)

Fwa sa yo ka sijè a chanje, men jwèt la espere lanse alantou tan yo bay la. Jwè yo ta dwe rete mizajou pou nenpòt ki anons konsènan chanjman tan lage yo.

Mask la Teal se yon pati nan Trezò kache nan zòn zewo DLC pou Pokemon wouj violèt ak vyolèt. DLC a mennen jwè yo nan yon vwayaj lekòl nan Kitakami, yon vilaj vibran ki ranpli ak aktivite fèstivite ak machann nan lari. Konpayi an Pokemon te deja takine nouvo monstr pòch, lejand, ak karaktè ki pral prezante nan Mask la Teal.

Leaks te revele enfòmasyon adisyonèl tou sou nouvo kapasite, antre Pokedex, ak monstr pòch tankou Bloodmoon Ursaluna. Dezyèm pati nan Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, ki rele Indigo Disk, pwograme pou yon lage Q4/Winter nan 2023.

Jwè ki vle fè eksperyans DLC Teal Mask la ap bezwen posede swa Pokemon Scarlet oswa Pokemon Violet. Moun ki posede tou de jwèt yo pral bezwen achte kopi separe Mask Teal la.

Malgre premye pwoblèm teknik ki te afekte imèsyon jwè ak eksperyans, Pokemon Scarlet ak Violet te gen yon lansman anpil siksè, vin tounen pi gwo lage Nintendo nan tout tan ak 10 milyon kopi vann nan twa premye jou yo.

