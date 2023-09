Pokemon Go A Paldean Adventure Event: Yon gwo frape pami fanatik yo

By

Evènman Pokemon Go A Paldean Adventure ki sot pase a te vin yon gwo siksè, ak fanatik yo rele li "pi bon evènman nan laj." Evènman sa a te prezante nouvo karakteristik ak bonis ki te kite jwè yo frisonen ak eksite.

Youn nan rekò evènman A Paldean Adventure se bonis Ultra Unlock, ki gen ladan 4x Catch XP ak Stardust. Jwè yo te eksprime eksitasyon yo sou bonis sa yo, menm jan yo te ede yo nivo byen vit. Anpil jwè te mansyone ke yo kounye a sou wout yo rive nan Nivo 50 gras a bonis sa yo etonan.

Evènman an te prezante tou nouvo Pokemon, ki te ajoute nan eksitasyon jwè yo. Yo te eksprime kè kontan yo nan gen yon bagay nouvo yo trape epi yo te fè lwanj evènman an kòm pi bon an nan yon tan long.

Anplis bonis yo ak nouvo Pokemon, Niantic te enkli Golden Pokestops nan evènman an. Pokestops espesyal sa yo fè li pi fasil pou jwè yo restock sou pokeballs, kenbe plezi a kontinye pou peryòd ki pi long.

Evènman A Paldean Adventure la pa sèlman pran plezi jwè yo ak karakteristik nan jwèt li yo, men li te reyini tou jwè yo ansanm. Anpil jwè te rapòte ke yo te wè aktivite ogmante nan pak lokal yo, ak moun ki jwe Pokemon Go chak jou depi evènman an te kòmanse. Sa a montre jis ki jan popilè ak angaje evènman an te.

Siksè evènman A Paldean Adventure la kite fanatik yo anvi prevwa evènman Ultra Unlock: Paldea k ap vini an, ki pral kòmanse 10 septanm 2023. Avèk repons pozitif ak eksitasyon ki antoure evènman aktyèl la, li pa sipriz ke fanatik yo ap tann. sa Niantic gen nan magazen pou yo pwochen.

