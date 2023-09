Nouvo filtè Bloom Gold Difizyon pou Cinematograf

By

Kolaborasyon ant cinetograf Philip Bloom ak Formatt-Hitech te lakòz kreyasyon seri filtre difizyon Bloom Gold. Filtè difizyon vis sa yo fèt pou elimine kwen dijital la nan imaj ki te pwodwi pa kamera modèn ak lantiy pandan y ap bay yon efè chofaj sibtil.

Bloom te rekonèt nesesite pou yon solisyon ki ka amelyore karaktè ak pwofondè imaj ki pwodui nan kamera ak lantiy bon jan kalite. Li pa satisfè ak opsyon ki egziste deja yo, li fè patenarya ak Formatt-Hitech pou devlope pwòp filtè difizyon li yo. Fèt ak Schott B270i vè optik ak metikuleu fini nan men nan UK a, filtè sa yo egzanp pi wo estanda nan bon jan kalite.

Filtè difizyon Bloom Gold yo disponib nan fòs 1/8, 1/4, ak 1/2, ak yon seri gwosè soti nan 49mm a 82mm. Avèk yon bag filtre anti-reflektif, filtè sa yo ka fasil pou itilize ak tou de foto ak pi piti lantiy sinema. Chwa ki genyen ant diferan fòs pèmèt itilizatè yo afine efè yo vle ki baze sou faktè tankou lantiy, ekleraj, ak longè fokal.

Filtè yo vini ak yon chwa nan fini bag, swa tradisyonèl nwa oswa lò abondan, byenke glas la ak efè rete menm jan an pou tou de vèsyon. Pri pou filtè Bloom Gold yo varye ant $87.50 US pou filtè 49mm yo rive $140 US pou vèsyon 82mm yo. Yo ka achte dirèkteman nan sit entènèt Formatt-Hitech nan peyi Etazini ak UK.

Cinematograf k ap chèche amelyore enpak vizyèl ak karaktè imaj yo kapab kounye a konte sou filtè difizyon Bloom Gold pou bay yon solisyon. Kreye ak atansyon metikuleu sou detay ak itilize materyèl kalite siperyè, filtè sa yo ofri adaptabilite ak adaptabilite pwofesyonèl nan jaden an vle.

Sous:

– Erik Naso, DP ki genyen yon prim Emmy ak plis pase 20 ane eksperyans nan endistri a.

– Formatt-Hitech, manifakti filtè difizyon Bloom Gold.