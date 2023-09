IBM elaji kolaborasyon ak Parle Products pou kondwi transfòmasyon dijital

By

IBM te anonse yon ekspansyon patenarya li ak Parle Products, yon mak biskit dirijan nan peyi Zend, pou akselere vwayaj transfòmasyon dijital konpayi an. Lè yo pwofite teknoloji nwaj ak entèlijans atifisyèl (AI), Parle te kapab amelyore efikasite operasyonèl ak optimize enfrastrikti IT an jeneral.

Anvan kolaborasyon yo ak IBM an 2014, Parle te fè fas ak defi nan rezo ekipman ak distribisyon konplike yo akòz estrateji ki pa diferansye atravè pwodwi ak chanèl yo. Sa a te mennen nan limit nan nivo sèvis ak ogmante depans yo. Sepandan, ak sipò IBM Consulting, Parle te avèk siksè redwi pri apwovizyone, amelyore presizyon previzyon lavant yo, epi redwi pri pou sèvi yo.

Sanjay Joshi, CIO nan Parle Products, te eksprime optimis li sou patenarya a, ki deklare, "Avèk IBM Consulting, nou pare pou debloke nouvo avni kwasans epi rete nan pi devan nan evolisyon endistri." Kolaborasyon ak IBM te ede Parle rasyonalize plizyè fonksyon, tankou transfòmasyon akizisyon, evolisyon chèn ekipman, ak transfòmasyon HR.

Kamal Singhani, Country Managing Partner IBM Consulting nan peyi Zend ak Azi Sid, te mete aksan sou enpòtans pou pwofite teknoloji nwaj ak AI nan peyizaj konpetitif biznis jodi a. Li te mete aksan sou ke teknoloji transfòmasyon sa yo esansyèl pou satisfè demann kliyan yo ak amelyore operasyon biznis yo an jeneral.

Lè yo pwofite kapasite nwaj ak AI IBM yo, Parle Products te kapab kondwi transfòmasyon dijital ak reyalize ekselans operasyonèl. Avèk patenarya sa a, Parle gen pou objaktif pou amelyore prezans sou mache li a epi kreye nouvo opòtinite pou kwasans.

Sous:

– IBM

– Parle Products

Definisyon:

– Cloud: Cloud computing refere a livrezon sèvis enfòmatik, ki gen ladan depo, serveurs, baz done, lojisyèl, ak analiz sou entènèt la.

– Entèlijans atifisyèl (AI): AI se yon branch nan syans enfòmatik ki vize devlope machin ki kapab fè travay ki nòmalman mande entèlijans imen, tankou rekonesans lapawòl, pran desizyon, ak rezoud pwoblèm.

