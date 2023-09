Panagora Asset Management diminye pati nan Digital Realty Trust

Panagora Asset Management Inc. te vann 39.3% nan aksyon li nan Digital Realty Trust, Inc. pandan premye sezon an. Konpayi jesyon byen yo te rapòte nan dènye Fòm 13F li nan Securities and Exchange Commission (SEC) ke li kounye a posede 9,912 aksyon nan aksyon konpayi an, ki vo $974,000. Rediksyon sa a nan HOLDINGS se jis youn nan plizyè chanjman ki fèt pa fon lizyè nan pozisyon yo nan konfyans nan envestisman byen imobilye. Principal Financial Group Inc., Daiwa Securities Group Inc., Geode Capital Management LLC, FMR LLC, ak Norges Bank dènyèman fè ajisteman nan aksyon yo nan Digital Realty Trust.

Digital Realty Trust, Inc. te gen yon semèn pozitif, ak aksyon li yo ap monte pa 1.4% ak ​​ouvèti a $ 131.80 nan Vandredi. Konpayi an gen yon kapitalizasyon sou mache a $ 39.90 milya dola, yon rapò pri-a-salè 102.17, ak yon beta 0.54. 50-jou ak 200-jou senp k ap deplase mwayèn pou stock la te $ 121.81 ak $ 107.33 respektivman. 1-ane ki ba ak segondè pou stock la se $ 85.76 ak $ 133.39. Digital Realty Trust gen yon rapò aktyèl ak rapò rapid nan 0.58, osi byen ke yon rapò dèt-ak-ekite nan 1.02.

Anplis de sa, Digital Realty Trust te anonse yon dividann chak trimès yo dwe peye vandredi 29 septanm. Envestisè yo nan dosye vandredi 15 septanm pral resevwa yon dividann $1.22 pou chak aksyon. Dat ansyen dividann lan se Jedi 14 septanm. Dividann anyèl la reprezante yon rapò peman 378.30%, ak yon sede 3.70%.

Tranzaksyon inisye yo te fèt tou nan Digital Realty Trust. An jiyè, inisye Cindy Fiedelman te vann 2,770 aksyon nan aksyon konpayi an pou yon valè total de $346,250. Nan mwa jen, CAO Peter C. Olson te vann 700 aksyon nan aksyon an pou $73,969. Insiders posede 0.39% nan aksyon konpayi an.

Dènyèman, plizyè analis aksyon yo te bay evalyasyon yo sou Digital Realty Trust. BNP Paribas amelyore aksyon an nan yon evalyasyon "perfòmans", pandan y ap StockNews.com make li kòm yon evalyasyon "vann". Royal Bank of Canada ogmante pri sib yo a $140.00, ak Citigroup leve objektif pri yo a $136.00 ak yon evalyasyon "achte".

Digital Realty Trust se yon sant done mondyal, kolokasyon, ak solisyon entèkoneksyon konpayi. Platfòm li a, PlatformDIGITAL, gen pou objaktif pou pote konpayi ak done ansanm lè li bay enstalasyon sant done an sekirite ak yon metodoloji solisyon Pervasive Datacenter Architecture (PDx). Konpayi an gen yon evalyasyon konsansis nan "Kenbe" ak yon sib pri konsansis nan $ 120.93.

