Popilè jwèt la k ap grenpe endepandan, "Only Up," ki te genyen yon gwo swiv sou Twitch, yo te retire sibitman nan magazen an jwèt PC Stream. Pwomotè jwèt la, ke yo rekonèt kòm Indiesolodev, te site mwa nan estrès kòm rezon ki fè yo retire li.

Nan yon nòt patch vapè tache ak jwèt la kounye a retire, Indiesolodev te eksplike ke "Sèlman Up" te premye antrepriz yo nan devlopman jwèt, ki te kreye pou rezon kreyatif ak teste konpetans yo. Sepandan, jwèt la te lakòz yo yon gwo zafè nan estrès pandan mwa yo. Yo te eksprime dezi yo pou yo mete jwèt la dèyè yo epi konsantre sou pwòp byennèt yo.

Kòm yon etidyan konsepsyon jwèt, Indiesolodev te eksprime ke yo pa vle responsablite pou sipòte "Only Up" ankò epi olye yo gen entansyon pran yon poz epi kontinye edikasyon yo. Yo menm tou yo mansyone plan yo pou devlope pwochen jwèt yo, ki ta gen yon jan diferan, anviwònman, ak konsantre sou sinematografi.

Malgre ke li se yon devlopè solo pou "Only Up," Indiesolodev planifye pou travay ak yon ekip pou pwochen jwèt yo, ki gen tit "Kith." Retire "Only Up" nan magazen machin vapè make nan fen disponiblite jwèt la pou jwè yo.

"Only Up" te resevwa revizyon pozitif sou Steam depi lage li an me 2023, ak 71% nan evalyatè yo make li kòm yon eksperyans pozitif. Jwèt la te swiv istwa yon adolesan yo te rele Jackie, ki te oblije monte wout yo nan tèt la nan mond lan nan jwèt la chape anba povrete ak aprann sou tèt yo.

Pandan ke jwèt la te atire fanatik kripto ak referans li yo nan Goblintown NFTs, te gen tou plent sou itilizasyon atizay NFT li yo. Espekilasyon yo te parèt ke retire jwèt la ka konekte ak itilizasyon li nan materyèl ki gen dwadotè, ki gen ladan mizik ki soti nan montre anime ki deja egziste ak jwèt videyo.

An jeneral, retire toudenkou nan "Only Up" nan magazen an vapè kite fanatik wont, men desizyon Indiesolodev a bay priyorite byennèt yo epi konsantre sou devlopman jwèt nan lavni se konprann.

Sous:

– [Sous 1]

– [Sous 2]