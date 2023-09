Ogmantasyon nan bank dijital ak konsèy pou fè lajan

By

Nan yon mond domine pa teknoloji, li pa etone ke menm preferans bankè yo te chanje. Dapre yon atik Forbes, majorite Ameriken yo, prèske 80% nan granmoun, te deklare yon preferans pou bank atravè aplikasyon mobil oswa sit entènèt olye ke an pèsòn. Estatistik sa a reflete popilarite a ap grandi ak konvenyans nan bank dijital.

Atik la tou revele ke balans kont an mwayèn pou Ameriken yo se apeprè $ 5,300, ki gen ladann divès kalite kont tankou chèk, epay, mache lajan, kont depo apèl, ak kat debi prépayé. Pandan ke sèlman 6% nan moun nan peyi a pa gen yon kont labank ditou, bank dijital sanble yo se chwa ki pi pito pou majorite a.

Pou moun ki enterese nan fè lajan nan lajan ki egziste deja yo, atik la sijere eksplore sètifika depo (CD) kont. Kont sa yo fonksyone menm jan ak kont epay men yo ofri pi gwo to enterè plis lajan an rete intact. Pandan ke gen yon peryòd datant anvan ou fè retrè, pousantaj CD yo kounye a sou ogmantasyon an, fè yo yon envestisman potansyèlman rekonpanse.

Li rekòmande pou kontakte bank lokal ou a oswa inyon kredi pou mande enfòmasyon sou òf CD yo epi jwenn pi bon anfòm pou objektif finansye ou. Lè yo pwofite opòtinite pou fè lajan sa yo, moun yo ka maksimize ekonomi yo epi touche plis revni.

Sous: Forbes (pa gen okenn URL bay)