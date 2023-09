Kreyatè Only Up retire jwèt nan vapè, site estrès

Jwèt la ultra-defi endepandan, Only Up, te desann soti nan vapè pa kreyatè li yo akòz estrès la akablan li te lakòz. Devlope pa SCKR Games, jwèt la te deja fè fas ak akizasyon sou vyolasyon copyright ki gen rapò ak sèten byen nan-jwèt. Malgre popilarite li nan mitan YouTubers ak Twitch streamers, kreyatè a deside retire jwèt la nan devan magazen Valve, eksprime yon dezi pou avanse pou pi sou li.

Nan pik li yo, Only Up te atire anviwon 280,000 espektatè konkouran sou Twitch, ak yon videyo YouTuber Darren Jason Watkins, ke yo rekonèt kòm 'IShowSpeed,' te rasanble 5.6 milyon vi nan jis de mwa.

Sepandan, estrès ki asosye ak devlopman jwèt la te mennen kreyatè a retire li nan machin vapè. Nan yon deklarasyon, pwomotè a, k ap opere sou non estidyo SCKR Games, admèt li fè erè epi li eksprime nesesite pou lapè mantal ak gerizon.

Kòm yon pwomotè solo, kreyatè a te dekri Only Up kòm premye inondasyon yo nan devlopman jwèt, fè soti nan kreyativite ak tès pèsonèl. Yo mansyone ke jwèt la te lakòz yo estrès enpòtan pandan mwa yo e ke yo te vle mete l 'dèyè yo. Kontinwe, Only Up te retire nan machin vapè epi yo p ap disponib ankò pou achte.

Kreyatè a kounye a mete je yo sou yon nouvo jwèt ki rele Kith. Pwojè sa a gen pou objaktif pou bay yo lapè ak yon opòtinite pou yo kontinye edikasyon yo nan konsepsyon jwèt. Avèk yon konsantre sou réalisme, sinematografi, ak yon jan diferan ak anviwònman, yo espere travay ansanm ak yon ti ekip ak siyifikativman amelyore konpetans yo konsepsyon jwèt.

Pandan ke Only Up te resevwa yon evalyasyon 'sitou pozitif' ak plis pase 12,000 revizyon itilizatè sou machin vapè, jwèt la kounye a te deziyen kòm 'pa disponib' epi yo pa ka achte. Sepandan, deskripsyon jwèt la ak seksyon done jwè yo sou paj machin vapè li yo toujou aksesib.

Sous: Okenn.