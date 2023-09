Jwenn Koneksyon yo nan jwèt Devinèt New York Times la

By

Rezime: New York Times te pibliye yon nouvo jwèt devinèt ki rele Connections. Objektif jwèt la se kategorize yon seri 16 mo ​​nan kat gwoup sekrè lè w jwenn koneksyon ant yo. Jwèt la retabli chak jou epi li ofri divès nivo difikilte. Jwè yo ka swiv seri viktwa yo epi konpare nòt ak zanmi yo. Si ou bezwen èd pou rezoud devinèt la, jwèt la bay sijesyon ak revele repons yo. Tèm jodi a gen ladan dekorasyon Halloween, emisyon televizyon, senbòl machin plas, ak nimewo nan tit liv. Pa egzanp, kategori Halloween Décorations gen ladann mo tankou Bat, Cobweb, Pumpkin, ak Tombstone. Jwèt la se defi, men kadriyaj yo chanje chak jou, bay jwè yo nouvo opòtinite pou rezoud devinèt la.

Koneksyon se yon jwèt devinèt ki te kreye pa New York Times. Jwèt la prezante jwè yo yon kadriyaj 16 mo ​​epi li mande yo pou yo òganize mo yo an kat seri kat ki baze sou koneksyon ki genyen ant yo. Koneksyon sa yo ka gen rapò ak plizyè tèm, tankou tit jwèt videyo franchiz, seri liv, tout koulè wouj, oswa non chèn restoran.

Pandan ke kèk mo ka sanble yo ka anfòm nan plizyè tèm, gen yon sèl repons kòrèk pou chak seri. Pou ede jwè yo idantifye koneksyon yo, jwèt la pèmèt yo chefeul ak ordonne mo yo sou kadriyaj la.

Chak seri mo yo kode koulè, ak gwoup jòn ki pi fasil pou idantifye ak gwoup koulè wouj violèt la ki pi difisil. Yon fwa jwè yo panse ke yo te idantifye yon seri, yo ka soumèt repons yo. Si yo kòrèk, yo pral retire kat mo yo nan kadriyaj la, epi yo pral revele tèm ki konekte yo. Devine mal ap konte kòm yon erè, epi jwè yo gen yon limit nan kat erè anvan jwèt la fini.

Si jwè yo gen pwoblèm pou rezoud devinèt la, jwèt la bay sijesyon ak revele kèk nan repons yo. Tèm jodi a gen ladan dekorasyon Halloween, emisyon televizyon, senbòl machin plas, ak nimewo nan tit liv. Pou egzanp, youn nan dekorasyon Halloween yo se Bat, ak youn nan emisyon televizyon yo se 24.

Koneksyon fèt yo dwe difisil, ak kadriyaj yo chanje chak jou, ofri nouvo pezeul pou jwè yo rezoud. Se konsa, si ou pa t 'kapab rezoud devinèt jodi a, asire w ke ou tcheke tounen demen pou yon nouvo defi.

Sous: New York Times