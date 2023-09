Nothing Phone 2 Resevwa Mizajou Firmware Nothing OS 2.0.3

By

Nothing Phone 2, ki te lanse an Jiyè 2023, ap resevwa yon nouvo aktyalizasyon firmwèr ki rele Nothing OS 2.0.3. Aktyalizasyon sa a pote plizyè amelyorasyon ak chanjman nan smartphone la. Youn nan pi gwo adisyon yo se yon nouvo widje konpa ki ofri navigasyon pi detaye. Itilizatè yo pral remake tou yon nouvo UI pou mòd pòch, ki amelyore eksperyans itilizatè a.

Anplis de sa, aktyalizasyon firmwèr la gen ladan sipò pou Zomato nan ba Pwogrè Glyph a ak amelyore konpatibilite OTG. Itilizatè yo ka atann tou amelyorasyon nan rezolisyon kaptire Screen Recorder, estabilite koneksyon Bluetooth, estabilite NFC, ak fidbak aptik.

Anplis, aktyalizasyon Nothing OS 2.0.3 vini ak patch sekirite Android Out 2023 la, ki asire sekirite amelyore pou aparèy la. Pa gen anyen ki te angaje nan bay twa ane mizajou Android OS ak kat ane plak sekirite pou Nothing Phone 2 la.

Aktyalizasyon a gen yon gwosè pake 130 MB epi li ap woule pou pwopriyetè Nothing Phone 2. Itilizatè yo ka tcheke manyèlman pou aktyalizasyon a lè yo ale nan Anviwònman> Sistèm> Mizajou Sistèm sou aparèy yo.

Avèk SoC pwisan Snapdragon 8+ Gen 1 li yo, Nothing Phone 2 la fèt pou bay pèfòmans ekselan. Smartphone a tou gen yon konfigirasyon doub kamera dèyè ak de detèktè 50-megapiksèl ak yon koòdone Glyph LED yon ti kras ajou pou notifikasyon ki soti nan plizyè aplikasyon.

Aktyalizasyon firmwèr la disponib kounye a nan peyi Zend, jan sa konfime pa resi aktyalizasyon a sou inite revizyon an. Pa gen anyen ki kontinye amelyore eksperyans itilizatè a epi bay mizajou alè pou smartphones li yo.

