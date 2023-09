HMD Global anonse lansman yon nouvo liy aparèy mobil

By

Konpayi Finnish HMD Global, li te ye pou pwodwi smartphones Nokia-marke, te revele plan li yo prezante yon nouvo liy aparèy mobil anba pwòp mak li yo. CEO nan HMD Global, Jean-Francois Baril, te fè anons la sou Linkedin, ki deklare ke nouvo mak HMD a pral ansanm ak telefòn Nokia yo ak kolaborasyon ak patnè ki pa divilge.

Baril te eksprime eksitasyon sou vwayaj konpayi an jiskaprezan kòm "HMD - kay la nan telefòn Nokia" ak make pwochen etap la antre nan mache a poukont li. Li te mete aksan sou yon konsantre sou bezwen konsomatè yo ak kreye yon nouvo mond pou telekominikasyon yo.

Pandan ke detay espesifik sou nouvo pwodwi HMD yo ak dat lage yo poko divilge, li posib ke jeyan teknoloji Taiwan, Foxconn, pral okipe fabrikasyon an, paske kounye a yo pwodui aparèy Nokia ki gen mak.

Aparèy ki gen mak HMD yo sipoze kontinye sèvi ak kategori bidjè-a-mi-niveau a, ann aliman ak angajman konpayi an nan konsepsyon pou yon avni dirab ak abòdab. Ak ansyen ekzekitif Nokia ki ap dirije HMD Global, sa a prezante yon opòtinite pou konpayi an bati sou eritaj mak la anba yon nouvo non.

N ap tann plis enfòmasyon konsènan nouvo pwodwi HMD yo, epi y ap bay mizajou lè yo disponib.

