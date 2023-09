Siksesè Nintendo Switch rapòte devwale dèyè pòt fèmen nan Gamescom 2023

Dapre yon rapò ki soti nan Eurogamer, siksesè a nan konsole Nintendo Switch la te montre nan yon revele dèyè pòt fèmen nan Gamescom 2023. Malgre ke Eurogamer pa t 'gen opòtinite pou eseye li tèt yo, yo kwè ke plizyè patnè devlopè yo te bay. yon aperçu de konsole a nan kèk fòm.

Youn nan pwen enpòtan yo nan demonstrasyon an se te yon vèsyon "soupe" nan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ki fèt espesyalman pou montre kapasite pèfòmans yo nan rimè Switch 2 la. Sepandan, pa gen plis enfòmasyon konsènan sa a swadizan Demo teknoloji yo divilge nan moman sa a.

Apwòch sa a pou itilize yon vèsyon amelyore nan yon jwèt ki egziste deja pou demontre pèfòmans amelyore se okoumansman de estrateji Sony Interactive Entertainment ki te mennen nan lansman PlayStation 5 la, kote yo te montre tan chaj pi rapid nan Marvel's Spider-Man sou PlayStation 4 la.

Malgre rimè ki antoure siksesè Nintendo Switch la, konpayi an poko konfime ofisyèlman egzistans li oswa nenpòt karakteristik potansyèl li ka prezante, tankou pèfòmans amelyore, rezolisyon 4K, oswa konpatibilite bak. Rapò endistri yo sijere ke Nintendo ap prepare pou yon pi gwo revele piblik nan 2024, men pou kounye a, sa a rete spéculatif.

Malgre ke diskisyon sou Nintendo Switch la te souvan vire toutotou konsole a rive nan fen sik lavi tipik li yo, Nintendo kontinye fè eksperyans siyifikatif siksè ak switch la. Dapre prezidan Nintendo of America Doug Bowser, siksè sa a soti nan konsepsyon inik ibrid konsole a ak yon pwogramasyon fò nan jwèt popilè.

Etandone siksè kontinyèl Nintendo Switch la ak tit k ap vini yo nan devlopman, tankou Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, ak jwèt la san tit Princess Peach, toujou gen anpil bagay pou kenbe jwè yo angaje ak switch orijinal la. .

Sepandan, kòm tit sa yo yo lage, lavni an nan konsole a vin ensèten. Pandan ke swadizan reyinyon pòt fèmen nan Gamescom 2023 sijere ke Nintendo ap planifye pou yon chanjman nan fiti prè, kesyon rete sou kisa pwochen konsole Nintendo a pral enplike ak si li pral fè yon aparans nan 2024. Kòm tan ap pase, plis enfòmasyon espere parèt, bay yon foto pi klè sou plan Nintendo a pou tan kap vini an.

Definisyon:

1. Eurogamer - yon sit entènèt popilè jounalis jwèt videyo li te ye pou pwoteksyon an pwofondè li yo ak analiz de endistri a Gaming.

2. Gamescom - yon fwa komès anyèl jwèt videyo ki te fèt nan Almay, li te ye pou prezantasyon li yo ak revele nan jwèt kap vini ak konsola.

3. PlayStation 5 – dènye konsole gaming Sony Interactive Entertainment pibliye, ki ofri grafik amelyore, pèfòmans pi vit, ak nouvo karakteristik konpare ak predesesè li a, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – yon jwèt aksyon-avanti Nintendo devlope epi pibliye, li te ye pou eksplorasyon mond ouvè li yo ak mekanik jeu inovatè.

5. Marvel's Spider-Man – yon jwèt superhero popilè ki devlope pa Insomniac Games epi ki pibliye pa Sony Interactive Entertainment, ki montre kapasite PlayStation 5 la ak tan pou chaje amelyore.

6. 4K rezolisyon - yon rezolisyon ekspozisyon apeprè 3840 × 2160 piksèl, bay yon pi wo nivo detay ak klè konpare ak rezolisyon ki pi ba yo.

7. Konpatibilite bak - kapasite yon konsole Gaming pou jwe jwèt soti nan jenerasyon anvan yo oswa platfòm.

8. Doug Bowser – prezidan Nintendo nan Amerik, responsab pou sipèvize operasyon konpayi an nan mache Amerik di Nò.

Sous:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)