Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Kounye a disponib sou konsole

By

Joueurs konsole yo kapab kounye a fè eksperyans frison tèt chaje Night At the Gates of Hell, devlope pa Puppet Combo ak Black Eyed Priest. Li te pibliye anvan sou PC, jwèt la disponib kounye a sou PlayStation 4, PlayStation 5, ak Nintendo Switch la.

Enspire pa fim Italyen zonbi pa Lucio Fulci ak Bruno Mattei, osi byen ke gore nan epòk PS1 la ak anbyans lan nan disko lumineuz, Night At the Gates of Hell se yon FPS laterè siviv ki plonje jwè yo nan yon mond pòs-Apokalips.

Protagonist la, David, se yon nonm trankil ki dènyèman pèdi mari oswa madanm li epi li ap viv nan apatman lanmè li a. Menm lè a, yon epidemi zonbi anglouti vil li a, fòse David abandone lavi nòmal li ak pran zam kont ord yo nan ondèd yo.

Pou siviv epi finalman dekouvri verite ki dèyè Apocalypse a, jwè yo dwe rezoud pezeul, chèche resous, epi itilize divès zam pou elimine zonbi estratejik. Menm jan ak travay Fulci, sèl fason pou depoze monstr sa yo se ak yon piki presi nan tèt la.

Jwèt la ofri yon eksperyans sispens ak entans kòm jwè yo navige nan vil la devaste, rankontre lòt sivivan sou wout la. Koperasyon ak travay ann ekip enpòtan anpil pou simonte defi yo epi fè yon chape nana.

Si ou se yon jwè PC, Night At the Gates of Hell la toujou disponib sou machin vapè pou plezi gaming ou.

Sous: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Definisyon:

– Survival Horror FPS: Yon kalite jwèt videyo ki konbine eleman nan laterè siviv ak tirè premye moun, kote jwè yo dwe navige nan yon anviwònman menasan ak danjere pandan y ap goumen ak lènmi.

– Lucio Fulci: Yon direktè fim Italyen li te ye pou travay li nan genre laterè, patikilyèman fim zonbi.

– Bruno Mattei: Yon direktè fim Italyen li te ye pou kontribisyon li nan sinema eksplwatasyon Italyen an, ki gen ladan fim zonbi.