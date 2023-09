Èske Starfield ka rive 60FPS sou Xbox Seri X? Tès Digital Foundry bay espwa!

By

Ekspè nan teknoloji nan Digital Foundry te fè tès pou detèmine si Starfield, jwèt la trè antisipe soti nan Bethesda, ta ka kouri nan 60 ankadreman pou chak segonn (FPS) sou Xbox Seri X la. Pandan ke repons lan pa senp, rezilta yo bay espwa pou jwè yo.

Digital Foundry te itilize AMD 4800S Desktop Twous la, ki byen matche ak GPU Xbox Seri X a, pou kouri Starfield nan paramèt ki konparab ak vèsyon Xbox Series X la. Lè sa a, yo bese rezolisyon an 1440p, matche ak Xbox Series S vèsyon an, epi yo byen eksplore jwèt la pou evalye pousantaj ankadreman an.

Ekip la te jwenn ke pi fò nan tan an, jwèt la kouri pi lwen pase 40 FPS. Sa a sijere ke yon mòd 40 FPS ak diferan anviwònman GPU oswa ajisteman nan echèl rezolisyon dinamik ta ka yon opsyon posib. Yon lòt posibilite se yon mòd Rate Rafrechi Varyab (VRR), ki ta debloke pousantaj ankadreman an pou jwè ki gen ekspozisyon VRR sipòte.

Sepandan, reyalize yon konsistan 60 FPS pandan tout jwèt la sanble fasil pou Starfield. Digital Foundry konkli ke yon mòd pèfòmans dedye 60 FPS se yon defi enpòtan. Men, toujou gen yon chans pou Bethesda ta ka sipriz jwè yo ak optimize nan lavni.

Definisyon:

– FPS: Ankadreman pou chak segonn, yon mezi pousantaj rafrechisman oswa pousantaj ankadreman nan yon jwèt oswa videyo. Li endike konbyen ankadreman endividyèl yo parèt pou chak segonn.

– GPU: Graphics Processing Unit, yon sikwi elektwonik espesyalize ki manipile ak rann imaj, videyo, ak animasyon.

– VRR: Variable Refresh Rate, yon teknoloji ekspozisyon ki pèmèt to rafrechisman ekran an adapte dinamikman ak pousantaj ankadreman kontni an ap parèt.

Sous: Digital Foundry, "Èske Starfield ka kouri nan 60fps sou Xbox Seri X?", Pi Xbox.