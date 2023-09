Patant Nintendo sijere yon ranje potansyèl pou pwoblèm Joy-Con Drift

Yon dènye patant depoze pa Nintendo sanble endike ke konpayi an ap eksplore fason yo adrese pwoblèm nan kontinyèl nan Joy-Con drift. Joy-Con drift, yon pwoblèm ki fwistre kote konsole Nintendo Switch la anrejistre mouvman fantom soti nan kontwolè yo, te yon pwoblèm ki pèsistan depi lansman konsole a nan 2017. Li te mennen nan pwosè aksyon klas ak pouse Nintendo eskize pou deranjman ki te koze a. bay kliyan li yo.

Depoze patant la, ki te soumèt nan dat 11 me epi ki te pibliye pa Biwo Patant Etazini an nan dat 7 septanm nan, pwopoze yon solisyon ki enplike itilizasyon yon likid magnetoreolojik. Likid sa a chanje viskozite an repons a chan mayetik epi li vin rezistan lè eleman operasyon kontwolè a deplase. Nan lòt mo, teknoloji sa a ta ka potansyèlman anpeche mouvman an drifting nan contrôleur Joy-Con yo.

Pandan ke patant la pa mansyone klèman Joy-Con drift, ekriven jwèt ak defansè aksè Laura Kate Dale te eksprime espwa ke teknoloji yo pwopoze a ta rezoud pwoblèm nan. Li te tou sijere posiblite pou Nintendo entwodwi fòs fidbak analòg baton, menm jan ak sa yo jwenn sou PlayStation 5 a, nan yon konsole nan lavni. Dale te mete aksan sou enpòtans pou fè karakteristik sa yo aksesib pou jwè ki andikape yo lè yo pèmèt yo etenn yo nan yon nivo sistèm.

Depoze patant la tou fè reviv espekilasyon sou rimè Nintendo Switch 2, ki ka lage nan 2024. Dapre Dale, konsole modènize a espere ofri plis pouvwa ak amelyore framerates ak rezolisyon atravè DLSS-style upscaling. Dale te eksprime tou espwa ke ipotetik Switch 2 a ta enkòpore karakteristik aksè ki te vin estanda sou lòt konsola, tankou filtè daltonòm ak tags aksè nan magazen dijital la.

Pandan ke li rete yo dwe wè si devlopman patant sa yo pral lakòz yon ranje pèmanan pou Joy-Con drift, efò Nintendo a pou adrese pwoblèm nan ak amelyore aksè nan konsola ak kontwolè lavni li yo ap ankouraje siy pou joueurs.

