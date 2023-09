Logiciels espyon lye ak konpayi Izraelyen NSO eksplwate defo aparèy Apple, di Citizen Lab

By

Gwoup gadyen dijital Citizen Lab rapòte dekouvèt espyon lye ak konpayi Izraelyen NSO ki eksplwate yon defo ki fèk dekouvri nan aparèy Apple yo. Defo a pèmèt konpwomi iPhone yo kouri dènye vèsyon iOS (16.6) san okenn entèraksyon nan men viktim nan. Citizen Lab te jwenn prèv eksplwatasyon an lè li t ap enspekte aparèy Apple yon anplwaye yon gwoup sosyete sivil ki baze nan Washington.

Citizen Lab, ki baze nan Munk School of Global Affairs and Public Policy nan University of Toronto, te mete aksan sou wòl sosyete sivil la nan detekte atak sofistike. John Scott-Railton, chèchè ansyen nan Citizen Lab, te deklare, "Sa montre ke sosyete sivil la yon lòt fwa ankò sèvi kòm sistèm avètisman bonè sou atak vrèman sofistike."

Apre dekouvèt la, Apple te pibliye nouvo mizajou pou aparèy li yo pou adrese defo Citizen Lab rapòte. Konpayi an pa te bay plis kòmantè konsènan sitiyasyon an. Sepandan, Citizen Lab te ankouraje konsomatè yo mete ajou aparèy yo pou pwoteje tèt yo kont enfiltrasyon potansyèl espyon.

NSO, konpayi Izrayelyen ki dèyè espyon an, te vin anba envestigasyon pou swadizan abi, ki gen ladan siveyans ofisyèl gouvènman yo ak jounalis yo. Gouvènman ameriken an mete NSO nan lis nwa an 2021 akòz akizasyon sa yo.

Li esansyèl pou moun ak òganizasyon yo rete vijilan epi mete ajou aparèy yo san pèdi tan pou asire pwoteksyon kont potansyèl menas cyber.

Definisyon:

– Logiciels: Logiciels ki te itilize pou espyonaj sou oubyen rasanble enfòmasyon nan yon aparèy ou rezo san konsantman itilizatè a.

– Defo: Yon feblès oswa vilnerabilite nan lojisyèl oswa pyès ki nan konpitè ki ka eksplwate pa atakè cyber.

– Sosyete sivil: Refere a aksyon kolektif andeyò kontèks gouvènman, komèsyal oswa fanmi. Li gen ladan l òganizasyon ak moun k ap defann pwoblèm sosyal ak pwomosyon demokrasi ak dwa moun.

Sous:

