Defo ki fèk dekouvri nan aparèy Apple yo eksplwate pa espyon NSO

Chèchè nan Citizen Lab, yon gwoup gadyen dijital, te dekouvri yon eksplwatasyon espyon ki lye ak konpayi Izraelyen NSO. Eksplwatasyon sa a vize yon defo ki fèk dekouvri nan aparèy Apple yo. Pandan yon egzamen sou yon aparèy Apple ki fè pati yon anplwaye nan yon gwoup sosyete sivil ki baze nan Washington, Citizen Lab te dekouvri ke yo te itilize defo a pou enfekte aparèy la ak espyon Pegasus NSO a.

Bill Marczak, yon chèchè ansyen nan Citizen Lab, te deklare ke yo te atribiye esplwate a nan espyon Pegasus NSO Group la ak yon wo nivo konfyans. Atribisyon yo baze sou legal yo jwenn nan aparèy la vize. Marczak te mansyone tou ke atakè a gen anpil chans fè yon erè pandan enstalasyon an, ki te pèmèt Citizen Lab yo idantifye espyon an.

Citizen Lab te enfòme Apple sou dekouvèt la, e konpayi an te konfime ke lè l sèvi avèk karakteristik wo-sekirite ki rele "Lockdown Mode" sou aparèy Apple yo ka bloke atak espesifik sa a. John Scott-Railton, yon lòt chèchè ansyen nan Citizen Lab, kwè ke ensidan sa a mete aksan sou enpòtans sosyete sivil la kòm yon sistèm avètisman bonè pou atak sofistike.

Defo a, ki te eksplwate pa espyon an, pèmèt iPhones kouri dènye vèsyon iOS (16.6) yo dwe konpwomèt san okenn entèraksyon nan men viktim nan. Sepandan, Apple te adrese vilnerabilite sa a pa pibliye nouvo mizajou pou aparèy li yo. Apre envestige defo yo rapòte pa Citizen Lab, Apple bay mizajou ki nesesè yo pwoteje itilizatè li yo kont eksplwatasyon potansyèl yo.

Ensidan sa a souliye efò kontinyèl gwoup gadyen dijital ak konpayi teknoloji yo nan batay konstan kont menas cyber. Li sèvi kòm yon rapèl sou enpòtans ki genyen nan regilyèman mete ajou aparèy nou yo ak itilize karakteristik sekirite yo bese risk potansyèl yo.

Definisyon:

– Logiciels: lojisyèl move ki fèt pou rasanble enfòmasyon ki soti nan yon aparèy san yo pa konnen itilizatè a oswa konsantman.

– NSO Group: yon konpayi cybersecurity Izraelyen li te ye pou devlope ak vann teknoloji siveyans bay gouvènman yo ak ajans ki fè respekte lalwa.

– Citizen Lab: yon gwoup gadyen dijital ki baze nan Munk School of Global Affairs and Public Policy nan University of Toronto.

– Apple: yon konpayi teknoloji miltinasyonal li te ye pou elektwonik konsomatè li yo, lojisyèl, ak sèvis sou entènèt.

