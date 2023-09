Trezò pibliye Règleman Pwopoze pou Rapòte Tranzaksyon Byen Dijital yo

By

Divilgasyon règleman pwopoze ki klarifye rapò enfòmasyon ak règ detèminasyon baz pou tranzaksyon byen dijital anba Lwa sou Envestisman Enfrastrikti ak Travay (IIJA) yo te akeyi kòm yon etap pozitif nan konpreyansyon ekosistèm kript la. Dekrete prèske dezan de sa, IIJA te etabli kondisyon rapò pou tranzaksyon byen dijital, ki vize detèmine responsablite pou founi enfòmasyon bay IRS ak kliyan cryptocurrency. Sepandan, enkyetid yo te soulve sou gwo sijè ki abòde nan definisyon pwojè lwa a nan "koutye byen dijital."

Pou adrese enkyetid sa yo, IRS ranvwaye aplikasyon dispozisyon koutye byen dijital jiskaske emisyon règleman final yo. Finalman, nan fen mwa Out, yo te pibliye règleman yo pwopoze pou bay klarifikasyon sou sa IRS espere nan men koutye yo. Règleman yo vize senplifye fado rapò taks la lè yo entwodwi yon kad kote moun yo resevwa yon fòm nan men koutye yo ki detaye tranzaksyon yo ak pwogrè yo oswa pèt pou rezon taks.

Règleman yo pwopoze yo defini koutye byen dijital yo kòm nenpòt moun ki bay sèvis fasilite pou vann byen dijital, depi yo gen mwayen pou konnen idantite pati ki fè vant lan ak nati tranzaksyon an. Echanj santralize yo enkli nan definisyon an, jan yo espere. Sepandan, gen ensètitid konsènan founisè bous dijital ak pwotokòl finansye desantralize. Distenksyon an chita nan degre otonomi ak mank de sipèvizyon imen.

Founisè bous limite a bay kle prive ak piblik yo pa ta konsidere kòm koutye. Sepandan, si yo ofri sèvis komès adisyonèl, yo ta ka tonbe anba definisyon koutye a. Règleman yo prezante tou yon tès multifaktè pou detèmine otonomi pwotokòl desantralize yo. Tès sa a pral sijè a kòmantè piblik pandan peryòd kòmantè 60 jou a.

Miyò absan nan règleman yo pwopoze a se mansyone nan yon fòm espesifik pou rapòte tranzaksyon byen dijital. Sepandan, yo kwè ke yo pral prezante yon nouvo fòm pou pran pwen done koutye yo mande yo. Règleman an etap nan egzijans rapò sou tan yo ankouraje konfòmite volontè anvan ranfòse rapò obligatwa sou revni brit ak baz pri ajiste.

An jeneral, règleman yo pwopoze a te byen akeyi kòm yon devlopman pozitif nan mond taks la, ki te pote klè nan yon espas yon ti jan difisil pou tou de kontribyab ak IRS. Règleman yo annmoni ak apwòch Trezò a nan lòt domèn, tankou Bank Secrecy Act.

Yo pwograme yon odyans pou regleman piblik pou 7 novanm, ak posiblite pou yon dezyèm odyans nan jou apre a pou akomode yon gwo kantite oratè. Règleman yo vize bay yon fondasyon solid pou rapòte tranzaksyon byen dijital epi asire konsistans nan konfòmite taks nan ekosistèm kript la.

Definisyon:

– Lwa sou Envestisman ak Travay nan Enfrastrikti (IIJA): Lejislasyon ki te adopte an Novanm 2021, ki entwodwi kondisyon pou fè rapò sou tranzaksyon dijital.

– Digital Asset Broker: Yon moun oswa yon antite ki bay sèvis fasilite pou vann byen dijital pa kliyan yo.

Sous: Checkpoint Edge